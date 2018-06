BMW België geeft primeurtje weg bij online configurator 8-serie

Wat is er nu aan de hand? Nou, vorige week presenteerde BMW dan eindelijk de nieuwe 8-serie in vol ornaat. Dat deed het niet met overdreven veel (technische) details, maar wel via tal van foto's van de nieuweling. Het gespierde lijnenspel van de – pas tweede generatie – 8-serie viel daardoor meteen goed te bewonderen. Ware het niet dat het design in z'n puurste vorm ietwat werd verbloemd door een aanwezig M Sport-pakket op alle afbeeldingen van het exterieur.Oftewel, menigeen vraagt zich hierdoor nog altijd af hoe de BMW 8 eruitziet zonder deze sportieve prullaria. Wel, dat komt de Belgische online configurator nu als eerste verklappen. Inclusief de (meer)prijs die aan nagenoeg elk denkbare optie hangt. Niet dat je daar heel veel aan hebt als Nederlander, maar het geeft al wel aan hoe kostbaar de 8-serie gaat worden op geel kenteken. Prijzen liggen bij onze zuiderburen namelijk een stuk lager dan bij ons, zeker in de hogere autoklasses.