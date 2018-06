Veramerikaanste Toyota Camry lost Avensis af

Tien miljoen auto's per jaar. Zo'n immense, mondiale afzet realiseert Toyota natuurlijk lang niet alleen met modellen als de Prius, Aygo, Auris en C-HR. Het Japanse merk maakt daartoe nog veel meer auto's en andere voertuigen. Modellen die wij in Europa niet kennen. De Camry behoort daar niet zozeer toe, want die was al eens leverbaar op ons continent. Echter dat was bijna 15 jaar geleden voor het laatst. Sindsdien maakt de Camry furore in meer dan 100 landen, met name de VS. Met regelmaat voert het daar de verkooplijsten aan. Zelfs Lexus plukt hier maar wat graag de vruchten van in de vorm van de ES . Zowel de Camry als Lexus ES (logisch) werden onlangs in het nieuw gestoken en nu blijkt dat niet alleen die laatste naar Europa komt, maar ook de Toyota. Als vervanger van de stokoude Avensis.Waarom ook niet eigenlijk? Het vervangen van de weggekwijnde Avensis door de veramerikaanste Camry voelt misschien als paniekvoetbal door Toyota, maar als je er langer over nadenkt is het allicht zo'n gekke stap niet. De 4,88 meter lange Camry is gloednieuw, kent aantrekkelijke buitenmaten voor een D-segmenter, wordt geprijsd om diens interieur en is een oude bekende voor de Europeaanse autokoper. Waarom tweemaal het wiel uitvinden, nietwaar? Toyota had dit alleen al jaren geleden moeten doen, misschien.Veel keus heeft zal de Europese geïnteresseerde echter niet hebben in uitvoeringen en motorvarianten. De Camry die hier (ja, ook in Nederland) zal worden verkocht is enkel beschikbaar als Hybrid. Een 2.5 liter viercilinderbenzine vormt daarbij de hoofdmotor, gesteund door een elektromotor. In de loop van 2019 start de verkoop.