Volvo rijdt nieuwe S60 in de spotlights

Over het design van de nieuwe S60 hoeven we het eigenlijk niet echt te hebben. Dat ligt, op het typische achtersteven van een klassieke sedan na, als vanzelfsprekend in lijn met de begin dit jaar gepresenteerde V60 , maar bovenal de nog hoger gepositioneerde S90, Volvo's vlaggenschip. Niettemin bepalen de markante, dubbele C-vormige achterlichten voor een groot deel het eigen karakter van de S60. Vanbinnen volgt Volvo dan weer iedere lijn van de V-stationvariant die al wel te koop is.Onder de kap wel een merkwaardige ontwikkeling. Daar zal je namelijk geen dieselmotor meer aantreffen. Volvo had dit al aangekondigd, maar aangezien de verkoop van dieselauto's nog altijd goed is voor meer dan de helft op het Europese totaal, blijft die keuze nogal onwennig.Welke krachtbronnen je dan wel voorin de stijlvolle neus van de nieuwe S60 vindt? Een 2.0 liter viercilinder-benzine met turbo zoal, goed voor 250 pk en genaamd T5. En dit is nog maar de (voorlopige) instapper. De T6 voegt er nog een compressor en vierwielaandrijving aan toe en weet zelfs 310 pk te ontwikkelen.Vervolgens noteren we twee plug-in hybrides: de T6 Twin Engine met 340 pk en de gelijknamige T8, die 400 pk weet te mobiliseren. Van die laatste zal er ook nog een door Polestar getunede versie met 415 pk en een opgewaardeerde ophanging en remmen in de catalogus opduiken. De oplage ervan zal echter bepekt zijn.Verder beschikt de nieuwe S60 natuurlijk over dezelfde foefjes en het veiligheidsniveau als de V60 . Ook de S60 is daardoor een van de veiligste auto's van het moment, aldus Volvo.