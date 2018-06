Rimac ontvangt zegen en geld van Porsche

Zo gezegd, zo gedaan. Porsche heeft zich namelijk ingekocht bij Rimac Automobili. Voor 10% van diens bedrijfsaandelen. Een slimme zet van de Zuffenhausers. Zelf hebben de Duitsers immers de elektrische Taycan in het vat zitten, tot voor kort bekend onder de naam Mission E.Met het verkrijgen van een bedrijfsbelang krijgt Porsche inzage in de geniale denktank van de pas 30-jarige Mate Rimac, en dat kan goed van pas komen. Rimac imponeert namelijk niet alleen met ziekelijk snelle, fluiterstille auto's maar weet ook te overtuigen op andere technieken rond elektrificatie, zoals snellaadsystemen. Ook daarin is Porsche geïnteresseerd, nadat 'perfectionist' Christian von Koenigsegg eerder al bij Rimac aanklopte met het vraag of de Kroaten de elektrische systemen voor de Regera willen leveren. Kortom, in de pas 10 jaar dat Rimac bestaat wordt het beschouwd als een serieuze speler.