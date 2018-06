Audi en Hyundai storten zich samen op brandstofcel

Zowel Hyundai als Audi geloven al langer in de brandstofcel en hebben reeds bruikbare auto's klaarstaan met deze vooruitstrevende technologie. De brandstofceltechnologie (die enigszins beschouwd wordt als de opvolger de hedendaagse hybride en EV) is echter zeker nog niet uitgerijpt. En daarom slaan Hyundai en Audi als voorvechters van deze veelbelovende aandrijftechniek de handen ineen.De samenwerking zit 'm in het uitwisselen van patenten en het elkaar verlenen van toegang tot niet-concurrentiegevoelige componenten. Het uiteindelijke doel hiervan is om brandstofceltechnologie sneller en (kosten)efficiënter productierijp te maken. Ook streven de twee kersverse partners naar een verdere samenwerking bij de ontwikkeling van deze duurzame technologie.Door de grote actieradius en de korte tijd die nodig is voor het tanken, is brandstofceltechnologie een interessant alternatief voor elektrische aandrijving met batterijen. Dit geldt vooral voor grote modellen waarbij de gewichtsvoordelen van brandstofceltechnologie zich ook vertalen in pluspunten voor het ontwerp. Naast de verdere ontwikkeling van de technologie zelf, zijn ook de duurzame productie van waterstof en de opzet van een dekkende infrastructuur sleutelfactoren voor het succes van auto's met brandstofceltechnologie.Strikt genomen is Hyundai als wat verder dan Audi op het gebied van auto's voorzien van een brandstofcel. Zo is de Nexo inmiddels te koop en daarvoor al de ix35 Fuel Cell. Audi zit met zoal de A7 h-tron nog in de conceptfase, maar laat nu weten dat 'aan het begin van het volgende decennium' ook zij met een productiemodel zullen komen: een grote, sportieve SUV. Momenteel wordt hard gewerkt aan deze revolutionaire Audi die in een beperkte oplage op de markt zal worden gebracht.