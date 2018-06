Uitgelekt: de nieuwe Audi A1

Net iets eerder dan Audi had gehoopt zijn de eerste foto's van de gloednieuwe A1 op internet beland. Ondanks dat er nog geen details bekend zijn gemaakt kunnen we al wel stellen dat Audi met de tweede generatie eens niet voor een evolutie, maar voor een revolutie koos. Het ontwerp is zowaar spannend en vernieuwend te noemen.

Aangezien de foto's uitlekten (via Autotijd.be ) zonder details kunnen we je verder nog niets vertellen over de techniek. Wie echter goed ingelezen is in de nieuwe Volkswagen Polo zal alvast veel kennen. Beide auto's delen immers een groot deel van hun techniek.Meer details volgen.