Aston Martin DBS Superleggera doet kiekeboe

Meestal is bij dergelijke previews zo dat elke camera op welk apparaat ook tijdelijk afgestaan moet worden voordat men de heimelijke showroom betreedt. Kennelijk vond Aston Martin dit niet nodig of heeft de betreffende fotograaf toch een camera naar binnen weten te smokkelen. Iets met de kick van de allereerste willen zijn misschien?Hoe dan ook, het eerste kiekje van een naakte DBS Superleggera is een feit. Niet dat je hier nu van achterover hoeft te slaan van verbazing, want op de kop af een maand geleden wist onze eigen fotograaf deze foto's al te schieten. Daarmee werd duidelijk dat de DBS Superleggera een visuele evolutie wordt van de huidige Vanquish, bedeeld met stijlkenmerken waarmee de DB11 debuteerde. Alsook de nieuwste Vantage.Gelukje voor Aston Martin trouwens is dat het frontdesign niet perfect in beeld gebracht kon worden door de rijkelijke TL-verlichting. Die zorgt namelijk voor een behoorlijk psychedelisch effect op de glanzende koets waarnaar je niet te lang wilt kijken.