Iets te trekken? Met deze auto's zit je goed

Tot 1400 kg: Skoda Octavia, 2.0 TDI, 150 pk, DSG-automaat

1400 -1549 kg: Skoda Superb, 2.0 TDI, 150 pk, manuele 6-bak

1550 – 1699 kg: Peugeot 5008 GT, 2.0 BlueHDi, EAT8-automaat

1700 – 1899 kg: BMW 5-serie Touring, 520d, xDrive M Sport

+1900 kg: Land Rover Discovery, 3.0 Td6, HSE

Beste compacte trekauto: Volkswagen Polo, 1.0 TSI, 115 pk, DSG-automaat

Beste trekauto met benzinemotor: Kia Stinger, 2.0 T-GDI, GT-Line

Beste familie-SUV: Volvo XC40, D4, AWD, R-Design

Beste trekauto met het oog op verbruik: Hyundai i30 Wagon, 1.6 CRDi, 110 pk

Het Britse equivalent van 'onze' Trekauto van het Jaar-verkiezing wordt georganiseerd door een veel omvangrijker clubje experts. Zo steken de redacties van Practical Caravan, The Camping, Caravanning Club en What Car? elk jaar de koppen bij elkaar om uit te vogelen welke auto van het moment het uitstekend kan vinden met een caravan, vouwwagen of aanhanger.Zo wordt er onder meer getest op stabiliteit, optrekken vanuit stilstand op een heuvel, diverse (acute) lastwisselingen en de mate waarin een caravan of aanhanger de auto volgt bij het wisselen van rijstrook. Tevens wordt er kritisch beoordeeld hoe de ganse combinatie zich houdt bij stevig accelereren en remmen, alsook op hoge snelheid.En dit is nog niet alles. Punten worden ook nog toegekend op basis van hoe een auto zelf scoort op zaken als comfort, rijkosten, verfijning en ruimte en prijs/kwaliteit in het algemeen. Kortom, een behoorlijk grondige verkiezing die traditioneel plaatsvindt op de Horiba Mira Proving Ground in Warwickshire.Meer dan 500 auto's zijn er sinds 2007 aan de tand gevoeld, maar tijdens de verkiezingsronde voor 2018 kwamen deze auto's het beste uit de bus, per trekcategorie. Een opsomming, compleet met specifieke aandrijflijn en eventueel modeluitvoering.Ondanks dat deze auto's allesbehalve een flater zullen staan met een trekhaak, kan er maar één ervan de echte (overall) winnaar zijn. En dat is de BMW 5-serie Touring. 'De concurrentie was echter zeer sterk dit jaar, met onder meer de Jaguar F-Pace en Volvo XC40', aldus de Engelsen. 'Dat BMW er toch met de absolute winst vandoor is gegaan, is omdat de 5-serie Touring op geen enkel testonderdeel een zwakke plek vertoonde'.