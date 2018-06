Iemand heeft € 60 miljoen voor een Ferrari betaald

Een Ferrari 250 GTO is de nieuwe recordhouder van duurste auto ooit. En dat is niet voor de eerste keer. Ferrari's zeldzame jaren '60-racer is al sinds mensenheugenis extreem gewild en 's werelds rijkste verzamelaars tasten ervoor maar wat graag diep in de buidel. Heel diep . Een fortuin is niets.En de prijzen stijgen vrolijk door. Van 35 miljoen in 2012, via 57 miljoen enkele jaren geleden, naar 60 miljoen nu. Een Amerikaanse zakenman betaalde dit monsterlijke bedrag namelijk voor de 250 GTO met chassisnummer 4153GT. Een zilvergrijs exemplaar, voorzien van gele striping.Enkele verkoopredenen waarom de wulpse Ferrari deze waarde vertegenwoordigd is een winst tijdens de Tour de France (niet de fameuze wielkoers uiteraard) en een vierde stek tijdens de 24 Uren van Le Mans. Dit naast de uiterst geringe oplage van slechts 39 exemplaren en het feit dat de GTO in de afgelopen 50 jaar geen krasje heeft opgelopen, ondanks deelname aan diverse races en events.