Audi Q8 laat zich zien

Naar verluidt presenteert Audi later vandaag de Q8 aan de wereld. Vanuit China, want dat is immers SUV-markt nummer één van de wereld momenteel. Grote geheimen brengt dit nieuwe vlaggenschip van de Ingolstadters – die hiermee de A8 aflost – dan weer niet mee; bij het onthullen van de conceptversie gaven de Duitsers al aan dat het productiemodel zeer trouw daaraan zou blijven. Wel, hier de bevestiging daarvan. Zelfs de geelgouden kleur van de Q8 (Sport) Concept is nog maar een keertje gebruikt.Als de uiteindelijke techniek ook trouw blijft aan de Q8 Sport Concept, dan kun je rekenen op een aandrijflijn met een vermogen van 476 pk en 700 Nm aan trekkracht. Hiermee zou het binnen de 5 tellen naar honderd spurten zijn en daarbij wordt deels geput uit de krachten van een 48 Volt-accu. Liever geen elektro-hulp? Een 'conventionele' V8 staat ook op het programma, evenals een plug-in hybride. Maar later vandaag daar waarschijnlijk meer over. Wordt vervolgd...