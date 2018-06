FCA: Ook modellenboost voor Maserati en Jeep

Te beginnen met Maserati. Het gaat de goede kant op met het merk. Maar om dat zo te houden moet er nu toch wel iets gebeuren. De Ghilbi en Quattroporte doen het niet onaardig en ook de Levante timmert lekker aan de weg, maar de Gran Turismo is hoogbejaard en snakt naar een opvolger.Vier jaar geleden dook die al op in de vorm van de Alfieri Concept , maar op een productiemodel is het nog altijd wachten. Ergens in de komende jaren zou het dan eindelijk zover zijn. Een specifiek introductiejaar voor de Alfieri, die als Coupé en Cabrio wordt uitgebracht, geeft Maserati niet op. Ook niet voor de gloednieuwe Ghibli en Quattroporte. Allemaal voor 2022 wordt in elk geval beloofd. En nu maar hopen dat het niet in de staart van deze tijdspanne zit.Misschien nog wel interessanter nieuws is dat Maserati haar zinnen heeft gezet op een SUV onder de Levante. Eentje die het leven van de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes GLC zuur moet maken. Saillant detail: de bestaande Maserati's zullen de laatste zijn voorzien van een dieselmotor. De volgende generatie lust enkel benzine en/of stroom.Dan Jeep. Ook die zegt de dieselmotor vaarwel ten gunste van elektrificatie. Tegen 2022 moet het productportfolio liefst 10 PHEV's en 4 EV's bevatten. Daarnaast heeft Jeep het doel om jaarlijks twee nieuwe modellen te lanceren. Zo kun je onder meer een mini-SUV verwachten die nog een klasse lager opereert dan de Renegade als zowel de compleet nieuwe generatie van die laatste.Nieuwe segmenten zal het 4x4-merk ook aanboren. Eentje hebben we er al genoemd met het 'kleintje', de overige twee zijn nog onbekend. Verder staan er zoal een nieuwe Cherokee en Grand Cherokee op stapel, plus enkele nieuwe koetsvarianten daarop. Vermoedelijk gaat het hier om SUC's, oftewel de Sport Utility Coupé en denkt daarbij in de richting van de Range Rover Velar. Als het aan Jeep ligt bij voorkeur voorzien van autonomie level 3.