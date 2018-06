TT Isle of Man-coureur sterft in het harnas

De 2018-editie van de TT Isle of Man heeft z'n eerste slachtoffer geëist. Superbike-coureur Dan Kneen craste genadeloos tijdens de Superbike-kwalificatie en liet daarbij het leven.

Zoals iedereen wel weet behoort de TT Isle of Man tot de gevaarlijkste races ter wereld. Elke deelnemer eraan beseft zich dan ook verrekte goed dat elke +250 km/h-rit door de smalle, hobbelige straten van het eiland, met langszij nauwelijks tot geen vluchtwegen, zomaar z'n laatste kan zijn. Ook Dan Kneen was zich hier heel goed van bewust. Maar hij leefde voor de sport, ook al heeft hij daarvoor nu de hoogste prijs moeten betalen. Kneen werd slechts 30 jaar.



Vervolgcrash

Kneen, die zelf woonde op het kleine eiland in de Ierse zee, kwam fataal ten val in het dorpje Churchtown tijdens zijn eerste kwalificatieronde in de Superbike-klasse. In de nasleep van Kneen's ongeluk gebeurde er nog een twee ongeluk. Coureur Steve Mercer – de motorrijders starten luttele seconden na elkaar, aan een soort lopende band – raakte een auto van de organisatie. Hij is in een stabiele maar kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Liverpool.



Andere mindset

Vrijwel jaarlijks zijn er dodelijke slachtoffers te betreuren tijdens de TT Isle of Man. Niettemin gaat de beruchte stratenrace voor motoren gewoon door. Ook de locals zouden niets liever willen. Nabestaanden incluis, ondanks het verdriet. Op Man heerst er een andere mindset, iets dat prachtig in beeld wordt gebracht tijdens de docus 'TT3D: Closer To The Edge'. De eilandbewoners leven voor die paar weken in het jaar. De TT duurt nog tot 8 juni, en eindigt met de Senior TT, het koningsnummer.