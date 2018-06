BMW M2 Competition komt nog harder feestvieren

Om maar meteen met de deur in huis te vallen (ook omdat 'ie al eerder uitlekte ): waarin verschilt de M2 Competition nu van de reguliere M2 Coupé? Nou, in nog behoorlijk wat details. Zo pakt de Competition zoal extra uit met een stel zwart gelakte 'nieren', een net even wat andere voorspoilerbumper, meer gestroomlijnde spiegelbehuizingen en een uitlaatsysteem voorzien van twee elektronisch bedienbare kleppen (voor het variëren in herrie).Ook zijn er speciale 19 inch wielen met een agressief design en vallen er M Sport-remmen met grijsgelakte remklauwen aan te vinken in de optielijst. Net als zwaar geprofileerde M Sport-kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteun en verlichte M2-badge in de rugleuning. Verder is de kleur Hockenheim Silver exclusief voor de M2 Competition.Om aan nog wat sensationelere prestaties te komen, transplanteert BMW de motor uit de M3 en technisch identieke M4 in de neus van de M2 Competition. Dat betekent een drieliter zescilinder-lijnmotor die door twee monoscroll-turbo's wordt gevoed.Vanwege de heersende modellenhiërarchie is het vermogen wel ietsje teruggeschroefd; van 431 naar 410 pk voor de M2 Competition. Deze ingreep is echter nagenoeg te verwaarlozen want aan het maximumkoppel tornde BMW M dan weer niet. Dat blijft 550 Nm en is tussen 2.350 en 5.200 tpm permanent voorhanden.Wat zulke cijfers doen met een sportcoupeetje? Wat te denken van een knaltijd naar 100 km/h in amper vier tellen. 4,2 seconden om precies te zijn wanneer de auto is uitgerust met de M DCT-transmissie met dubbele koppeling en 4,4 seconden indien er manueel geschakeld moet worden. Door de extra, zevende versnelling noteert de automaat ook een iets lagere CO2-uitstoot: 210 versus 228 g/km. De top is normaliter begrensd op 250 km/h, maar tegen bijbetaling kan er doorgeblazen worden tot 280 km/h.In het interieur wordt ook onderstreept dat het hier om een nog frivoler model gaat. Zo heeft BMW M t och nog een lading Alcantara weten te bemachtigen en strooit het dit in smalle stroken rond in het interieur van de M2 Competition. Zo vind je de zeer gewilde artificiële stof onder andere op de wangen van het meubilair. Accenten in oranje of blauw (naar keuze) maken het geheel af, tezamen met een nieuw stuurwiel met daarachter een start/stop-knop in het rood.De BMW M2 Competition staat vanaf eind september bij de dealer voor € 99.995,-.