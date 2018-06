Zo combineren échte mannen werk en privé

Keer op keer blijkt uit allerhande onderzoeken dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders met hangende pootjes naar het werk gaat. De voornaamste redenen? Beperkte afwisseling, nog minder actie dan wel collega's waarop niet te bouwen valt of waarmee je niet door een deur kunt. Denk jij er momenteel ook zo over, meld je dan zeker aan voor de kennismakingsdagen van het Korps Commando Troepen, het eliteteam van Defensie. Want actie, afwisseling en collega's waaraan je zelfs je leven kunt vertrouwen zal je dan gegarandeerd krijgen!Het onderwijs beweert het, het Korps Commando Troepen heeft het! Niet omdat deze Special Forces van Defensie het zo nodig wil, maar omdat het een keiharde vereiste is voor behoud van vrede en veiligheid.Een werkdag van een elitesoldaat is daardoor iedere dag anders. Waarom? De internationale carrière van een commando, want dat is deze baan bij het Korps Commando Troepen, kent namelijk ontelbare scenario's en daarmee telkens weer een andere werkplek en werkzaamheden. Van de gure, onheilspellende berggebieden in Pakistan tot de ondoordringbare jungles van Belize.Een baan die geen dag hetzelfde is, wie wil dat nu niet? Het zijn er velen, zo blijkt. Echter er moet niet vergeten worden dat werken bij het Korps Commando Troepen (lang) niet voor iedereen is weggelegd. Zelfs zij die stelling menen dat ze uit het juiste commandohout gesneden zijn, vallen door de mand tijdens de driedaagse kennismakingsdagen. Besef dus goed waaraan je begint.Heb je dat herhaaldelijk gedaan (deze te downloaden app helpt), beschik je over een ijzersterke fysieke en mentale conditie en vind jij jezelf niet alleen een dromer maar bovenal een doener, waar wacht je dan nog op? Meld je hier aan en het zou zomaar kunnen zijn dat jij straks als een échte man (of vrouw) naar je werk gaat. Dag-in-dag.