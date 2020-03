'Multimediagebruik gevaarlijker dan drank en drugs achter het stuur'

IAM RoadSmart, de grootste onafhankelijke verkeersveiligheidsorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, testte in een laboratoriumomgeving hoe autobestuurders omgingen met verschillende verkeersomstandigheden.

Spraakbediening minder gevaarlijk dan schermbediening



Tijdens het onderzoek legden de proefpersonen drie keer dezelfde route af. De eerste keer gebruikten ze geen enkele vorm van infotainment. Tijdens de tweede testrit gebruikten ze Apple CarPlay en Android Auto uitsluitend met spraakbediening. Gedurende de derde rit mochten ze de systemen ook via (scherm)toetsen bedienen.

Meetbare afleiding



Beide vormen van interactie met Apple CarPlay en Android Auto zorgden voor een meetbare afleiding. Bij schermbediening was dit ernstiger dan bij spraakbediening. En ook al gingen de bestuurders uit voorzorg langzamer rijden, toch waren ze minder goed in staat om een veilige afstand tot hun voorligger te bewaren.



“Gedurende 300 tot 450 meter heeft de bestuurder geen idee wat er om hem heen gebeurt.”

'Infotainers' reageren 50 procent trager



Ook reageerden ze trager op onverwachte gebeurtenissen; vaak ruim 50 procent trager dan zonder de afleiding van het infotainmentsysteem. Tot slot raakten ze vaker buiten de eigen rijstrook. Niet zo gek als je weet dat de bestuurders tijdens de schermbediening van zowel Apple CarPlay als Android Auto 12 tot 16 seconden niet op de weg letten. Bij een snelheid van zo'n 100 km/h komt dit overeen met een afstand van 300 tot 450 meter dat de bestuurder geen idee heeft wat er om hem of haar heen gebeurt. Overigens schatten de bestuurders zelf hun 'schermtijd' veel korter in.



Gevaarlijker dan drank en drugs



Puur gekeken naar de reactietijden, is een CarPlay- of Android Auto-gebruiker volgens het onderzoek van IAM Roadsmart gemiddeld gevaarlijker bezig dan iemand die tot 0,8 promille alcohol in zijn bloed heeft (maximum in Engeland). In Nederland zou je dan al meer gedronken hebben dan toegestaan, want hier is het maximum 0,5 promille. Ook cannabisgebruikers zijn volgens de onderzoekers beter bij de les dan 'infotainers' (zie staafdiagram). Vergeleken met de schermbonkers onder de Carplay- en Android Auto-gebruikers, zijn zelfs de zo verfoeide appers en sms'ers minder gevaarlijke weggebruikers.

'Alarmerend resultaat'



Neil Greig, onderzoeksdirecteur bij IAM Roadsmart noemt de onderzoeksresultaten alarmerend. Temeer omdat afleiding van de bestuurder volgens hem de oorzaak is van een derde van alle Europese verkeersongelukken. Greig roept de industrie en de overheden op om tot transparante test- en keuringseisen voor infotainmentsystemen te komen. Die moeten als doel hebben de afleiding van de bestuurders tot een minimum te beperken.