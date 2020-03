Autowassen: “We doen het allemaal verkeerd!”

Dat kregen wij te horen van een specialist. Feitelijk waren deze woorden afkomstig van 'poetsgoeroe' Antoon Michielsen, de man die ooit het lakbeschermingsproject ProTech naar Nederland bracht.



Antoon volgde diverse trainingen en opleidingen om de fijne kneepjes van het poetsambacht te leren. "Want poetsen is een vak en absoluut geen zaterdagmiddagklusje", aldus de Brabander. Jarenlang vermaakte Antoon zich met een poetsdoek in z'n hand, en dat doet hij eigenlijk nog steeds het liefst. "Op zondag ga ik graag m'n eigen auto nog even verwennen. Er is niets mooiers dan auto's poetsen!"



Lakfluisteraars



Antoon heeft zijn decennialange ervaring overgebracht op een heleboel andere 'lakfluisteraars', zoals de reinigingsspecialisten ook wel worden genoemd. Maar graag legt hij ons ook nog even uit waar het om draait.



Het basisbeginsel: autowassen

Als je je auto écht mooi wilt krijgen, lukt dat alleen als de basis goed is: het (grondig) wassen van de auto. En volgens Antoon doen we dit allemaal verkeerd. Bijna iedereen begint met het afspuiten van de auto, alvorens de diverse reinigingsproducten aan te brengen. En dat is niet de juiste volgorde. Hieronder het correcte stappenplan:



Stap 1: multireiniger op de auto spuiten



Nevel allereerst een multireiniger op de bumpers en spiegels van de droge, nog ongewassen auto. Hiermee wordt het meest hardnekkige vuil (onder meer vliegen en asfaltdeeltjes) losgeweekt.



Stap 2: auto ontvetten



Vervolgens dien je de auto te ontvetten. Gebruik hiervoor een geconcentreerde shampoo die gemengd is met (warm) water en nevel de auto daarmee in door bijvoorbeeld gebruik te maken van een plantenspuit. Mengverhouding shampoo/water: 1:9. Gaat je naar een wasbox, dan kun je daar kiezen voor ´actief schuim´.

Stap 3: velgenreiniger



Neem daarna een velgenreiniger en nevel de nog ongewassen velgen in. Voor een optimaal resultaat gebruik je bij voorkeur een schilderskwast of velgenborstel om de reiniger te verdelen en het vuil los te weken. Let wel op dat je een velgenreiniger gebruikt waarin geen zuur zit, dit kan namelijk inbijten op je velgen en banden.



Stap 4: auto afspuiten



Vervolgens dien je de auto in z'n geheel af te spuiten met een tuinslang of een hogedrukreiniger. Zorg dat het meeste zand en vuil van de auto verwijderd is. Nogmaals, gebruik indien mogelijk altijd warm of heet water. Daar kan de lak echt wel tegen.

Stap 5: auto wassen met spons



Wanneer je stap 4 hebt afgerond, heb je nog geen spons gebruikt. Maar het meeste vuil is al wel losgeweekt en verwijderd. En dat scheelt de nodige krassen. Vervolgens begin je de auto in de lengte te wassen met een grote spons, shampoo en warm water. Let erop dat je werkt met een schone spons en voldoende water gebruikt.



Stap 6: auto afspoelen



Na het wassen de auto afspoelen met water om het wasschuim en nog eventueel resterend vuil te verwijderen.





Stap 7: auto drogen met zeem



Om kalkvlekken te voorkomen, is nog een extra keer naspoelen met ontkalkt water het ideale scenario. Maar als particulier heb je dat meestal niet voorhanden. Het beste alternatief is om de auto met een zachte en schone zeem af te nemen. Ook hier weer geldt: de auto in de lengte afzemen. Gebruik een kleine hoeveelheid azijn in het zeemwater om het water te ontharden.



Stap 8: autoruiten schoonmaken



Vervolgens zijn de ramen aan de beurt. Autoruiten schoonmaken gaat het best met een glasreiniger. Nevel hiermee eerst de ruit in en verwijder het vuil daarna met een katoenen doek. Vervolgens de ruit nogmaals oppoetsen met een andere schone katoenen doek.



Stap 9: oneffenheden in de lak wegwerken



Zitten er na het autowassen nog kleine oneffenheden op je auto, gebruik dan een lakreiniger en breng deze met een zachte doek plaatselijk aan.

Vervolgens uitwrijven.







Stap 10: banden en kunststoffen poetsen



Zo, je auto is degelijk en naar behoren gewassen! Wil je je auto helemaal tot in de puntjes verzorgen, maak dan gebruik van een bandenglans, een kunststofbeschermer en een bumperreiniger. Succes en bovenal: veel (na)pret!