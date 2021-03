Occasion vergelijking: Ford Fiesta en Opel Corsa zijn kilometervreters

Driecilinders waren lange tijd voorbehouden aan Japanse stadsmini's. Pas toen de Ford Fiesta in 2012 na een ingrijpende facelift verscheen met de 1.0 EcoBoost-motor, werd dit type krachtbron meegevoerd in de vaart der volkeren. Tegenwoordig levert BMW zelfs de 1-serie met een driecilinder. Bewapend met een turbo, directe hogedrukinspuiting, variabele timing van de inlaatkleppen en gekoelde uitlaatgasrecirculatie, grossiert zo'n hedendaagse driepitter in koppel. Bovendien springt-ie relatief spaarzaam met de benzine om, en levert de motor zijn prestaties op welgemanierde wijze.

De Opel Corsa ontkwam niet aan de driecilindertrend. De eerste versies met een 1.0 Turbo-embleem op de achterklep verschenen in 2014 op de weg. Dankzij deze nieuwe motor van General Motors, won de Corsa duidelijk aan kwaliteiten en rijplezier, al bleef het hoge gewicht van de auto een struikelblok dat de ware talenten van de nieuwe motor overschaduwde.

Ford Fiesta en Opel Corsa zijn kilometervreters

Als we ons op Marktplaats.nl concentreren op de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost met 100 pk en de Opel Corsa 1.0 Turbo met 115 pk, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat deze motorvarianten ook in de smaak vallen bij kilometervreters. Exemplaren met meer dan 2 ton op de teller zijn geen zeldzaamheid. Maar auto's met een extreem lage kilometerstand zijn er óók. Zowel van de Fiesta als van de Corsa, zien we op Marktplaats.nl voorbeelden die amper 10.000 kilometer praktijkervaring hebben opgedaan.

In tegenstelling tot de huidige edities, werden de Fiesta en de Corsa van de vorige generatie aangeboden met zowel drie als met vijf portieren. De Ford Fiesta is hoe dan ook geen ruimtewonder; op de achterbank komen twee volwassenen snel klem te zitten. Voor een gezin met doorgeschoten pubers biedt de Opel Corsa minder reden tot geklaag vanaf de achterbank. De kofferruimte van de Corsa is vrijwel net zo groot als die van de Fiesta, met de achterbank neergeklapt past er 111 liter meer in.

Ford Fiesta veel zuiniger dan Opel Corsa

Aan het multimediadisplay is duidelijk te zien dat deze auto's al een hele loopbaan achter de rug hebben. In de Ford ga je op zoek naar een vergrootglas, zo klein is het scherm. In de Opel wens je jezelf zo nu en dan een nekmassage toe, zo laag zit het display in de middenconsole. Om over de knoppendrukte op de middenconsole van de Ford nog maar te zwijgen …

Maar dit alles bedek je met de mantel der liefde zodra je op pad gaat met de Fiesta. De afstemming van zijn onderstel is voorbeeldig: het is een harmonieuze mix van rijplezier en -comfort. Ook al heeft de Corsa een hoger vermogen, op een bochtige weg moet hij zich algauw gewonnen geven. De besturing van de Opel voelt kunstmatig aan en exemplaren met het optionele sportonderstel, zijn vooral keihard geveerd. Wat niet wil zeggen dat de auto ook sportief is.

We hadden het al even over het overgewicht van de Opel Corsa. Aan de pomp heeft dit een duidelijk hoger verbruik tot gevolg. Reken op een gemiddelde van rond de 7,2 l/100 km (1 op 13,9). De Ford, die in een lagere schaal voor de wegenbelasting is ingedeeld, verbruikt door de bank genomen 1,3 liter benzine minder (1 op 16,9) op een afstand van 100 kilometer.

Bij beide geen kritieke aandachtspunten

Pak het vergrootglas er maar weer bij, anders vind je geen kritieke aandachtspunten. De Ford Fiesta krijgt op den duur te kampen met slijtage op de spoorstangen. Elektronische storingen komen ook voor, maar die zijn in de regel gemakkelijk te verhelpen. Voor een Fiesta 1.0 EcoBoost met een hoge kilometerstand, beginnen de prijzen bij zo'n 5000 euro. Wil je liever bij een kilometerstand onder de 130.000 blijven, dan is 6500 euro een mooi startbedrag. Auto's met de allerlaagste kilometerstanden, staan voor rond de 9 à 10 duizend euro te koop.

De aanschaf van een tweedehands Opel Corsa 1.0 Turbo vraagt een iets hoger budget. Prijzen beginnen rond de 6500 euro, voor exemplaren die amper zijn ingereden worden bedragen van 11 à 12 duizend euro gevraagd. Ook voor de Opel Corsa geldt, dat er de aandachtspunten overzichtelijk zijn. Het komt wel eens voor dat in het schakelmechanisme een borgpin de geest geeft, waardoor de auto naar de garage moet worden afgesleept, maar dat is een eenvoudige reparatie. Als de motor een kuchje vertoont, is meestal een loszittende stekker de boosdoener. Heel soms gaat een waarschuwingslampje branden, maar dat is doorgaans niets verontrustends.

Conclusie

Het aanbod tweedehands Fords Fiesta en Opels Corsa is enorm. Dat biedt onderhandelingskansen: je kunt heel kritisch zijn. Staat de uitvoering of kleur van de auto je niet aan of kun je het niet eens worden over de prijs, dan vind je ergens anders wel een auto die helemaal aan jouw wensen voldoet. Houd je van een potje sturen? Kies dan voor de Fiesta. Is de ruimte op de achterbank voor jou belangrijker en hoeft het allemaal niet zo dynamisch? Ga dan op zoek naar een (iets duurdere) Opel Corsa.