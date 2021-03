Je zou het niet zeggen als je om je heen kijkt, maar de A-segmenter is de dinosaurus van de autowereld. Vanwege de steeds strengere milieu- en veiligheidseisen valt er voor de fabrikanten nog nauwelijks brood aan te verdienen en dus willen ze niet meer investeren in de ontwikkeling van nieuwe modellen - tenzij er een elektrische aandrijflijn in ligt. De Opel Karl en de Ford Ka+ legden al het loodje en naar verluidt volgen er meer.

Gelukkig valt er voor de occasionkoper voorlopig nog genoeg te kiezen, want vanwege de hoge belastingdruk in Nederland, zijn modellen uit de kleinste klasse hier altijd bijzonder goed verkocht. Ook op de occasionmarkt zijn A-segmenters gewild. Logisch, want de aanschafprijzen zijn behapbaar en ook de vaste en variabele lasten kosten je de kop niet. Daar komt nog bij dat moderne stadsauto's als de Volkswagen Up en de Hyundai i10 verrassend ruim en comfortabel zijn. Kortom, zoek je betaalbaar maar fatsoenlijk vervoer van een jaar of vijf oud, en heb je geen zin om je erg in de materie te verdiepen, dan zul je je aan dit duo geen buil vallen.

Hyundai i10 en Volkswagen Up verbazingwekkend volwassen

Van de honderden gebruikte Ups die we op Marktplaats.nl tegenkomen, heeft ruim 90 procent de basismotor in het neusje. Dat is een 1,0-liter driecilinder met 60 pk. Ups met de 75 pk sterke injectiemotor kom je nauwelijks tegen en ook de Up 1.0 TSI (90 pk) en Up GTI (115 pk) zijn zeldzaam. Bij de Hyundai i10 heb je op technisch gebied helemaal geen keuzestress. Tot 2020 had de Nederlandse importeur uitsluitend de ongeblazen 1,0-liter driecilinder met 66 pk in het programma.

Motorisch is dit tweetal dus aardig aan elkaar gewaagd en ook de buitenafmetingen komen voor een belangrijk deel overeen. De Hyundai is iets langer en breder, wat achterin meer beenruimte oplevert. Wat binnenin het meest opvalt, is dat je in de Volkswagen wel heel veel bloot metaal tegenkomt, terwijl Hyundai de moeite heeft genomen om zijn A-segmenter ook vanbinnen netjes aan te kleden.

We vinden de Up iets steviger aanvoelen dan de i10, toch is de Koreaan zo'n 60 kilo zwaarder. Dat zie je terug in de iets bescheidener prestaties en het hogere brandstofverbruik. Voor beide auto's geldt dat ze vooral goed tot hun recht komen als je het kalm aan doet, want het maximum koppel komt niet boven de 100 Nm uit. Voor veilige invoegmanoeuvres of vlotte inhaalacties moet je het koffiemolentje onder de motorkap aanzwengelen door flink met de pook in de vijfbak te roeren. Dan nog maakt het sprintvermogen geen indruk. Constante snelheden van 100 tot 130 km/h vormen daarentegen geen probleem. Daarbij voelen beide auto's zelfs opvallend comfortabel en volwassen aan, al is de besturing van de Up een toefje steviger.

Nauwelijks problemen met de Hyundai i10 en Volkswagen Up

Beide stadsmini's staan bekend als zeer betrouwbaar. Van de i10 zijn zelfs helemaal geen zwakke punten bekend. Vroege Ups kampten weleens met defecte bobines, een onwillige gasklep, een vervuilde nokkenassensor of een doorgedraaide koelventilator. Bij auto's uit 2016 en later komen deze zaken echter niet of nauwelijks meer voor.

De Hyundai is alleen met een vijfdeurs carrosserie geleverd, terwijl de Up ook als minder praktische driedeurs is verkocht. Uitvoeringen zonder afstandsbediening, elektrisch bediende zijruiten of airco zouden we laten staan. Niet alleen zul je deze comfortverhogende zaken missen, ze hebben ook een gunstige invloed op de waardevastheid.



Conclusie

Of je nu een beginnende automobilist bent of een betaalbare én betrouwbare tweede auto zoekt, dan kun je uitstekende bij dit tweetal terecht. De Hyundai is meestal completer uitgevoerd, mooier afgewerkt en ietsje ruimer, de Volkswagen voelt in alle opzichten van steviger aan. Als je een i10 koopt die nog geen vijf jaar oud is, kun je nog profiteren van de fabrieksgarantie (vijf jaar of 100.000 km). En reken maar uit: hier kan geen private lease tegenop!