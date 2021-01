Range Stormer: de cartoonversie van de Range Rover Sport

In januari 2004 sneuvelt menig Wedgewood-kopje, als de gegoede Britse burgerij tijdens de high tea op de autopagina belandt van het zojuist bezorgde dagblad. Goodness gracious, daar schiet de scone toch even in het verkeerde keelgat van my Lord! Afgebeeld staat een schreeuwerig, bonkig, oranje (!) showmodel op enorme 22-inch wielen, deze keer niet gebouwd door een of ander obscuur fabriekje dat in een lekkende loods op een duister industrieterrein is gevestigd. Nee, de auto draagt hetzelfde beeldmerk als het aristocratische transportmiddel van de vele conservatieve grootgrondbezitters en gefortuneerde agrariërs die Groot-Brittannië rijk is: Land Rover.

Voorproefje van de Range Rover Sport

Opnieuw moet de traditionele klandizie even plaatsnemen op het pluche om het allemaal te verwerken, zoals dat destijds ook gebeurde toen de Land Rover Discovery en Freelander op de markt verschenen. En tot overmaat van ramp wordt het Britse 4x4-kroonjuweel ook nog eens door (het Duitse!) BMW opgekocht, om even later alweer in handen te vallen van (het Amerikaanse!) Ford. Oh dear! Zoveel veranderingen om mee om te leren gaan, en dat in slechts een halve eeuw tijd … Houdt het dan nooit op?

Maar Land Rover staat op een keerpunt. Hét 4x4-merk bij uitstek, krijgt concurrentie uit onverwachte hoek. De BMW X5 en de Porsche Cayenne hebben een nieuwe, zeer lucratieve trend aangeboord: dat van de op snelheid en egaal asfalt toegelegde suv. Met name Noord-Amerika blijkt erg gevoelig voor dit nieuwe verschijnsel, een regio die juist voor het succes van Land Rover onder de paraplu van Ford zo belangrijk is.

Voor 2004 hebben de Britten al de nieuwe Discovery III op stapel staan, een offroader die is gebouwd naar de traditionele merkwaarden van Land Rover. Om BMW en Porsche van repliek te kunnen dienen, wordt achter de schermen van Land Rover echter ook keihard gewerkt aan een model dat het Noord-Amerikaanse koperspubliek moet winnen: de op de techniek van de Discovery III gebaseerde Range Rover Sport.

Eerste conceptcar van Land Rover

Het Amerikaanse koperspubliek is niet vies van wat glitz 'n glamour. Terwijl de Range Rover Sport vrijwel rijp is voor productie, wordt eerst nog een spectaculair opwarmertje gepresenteerd in de vorm van een spraakmakend showmodel. Een auto die met zijn twee portieren teruggrijpt naar de allereerste Range Rover uit 1970, maar dan wel eentje met portieren die zich in geopende positie opdelen in een vleugeldeur en een treeplank. Het studiemodel oogt agressief en het ontwerp is vierkant als een gewichtsheffer, maar gelijktijdig afgetraind als een steeplechaser. Op de Detroit Motor Show van 2004 is Land Rovers eerste conceptcar ooit het gesprek van de dag: de Range Stormer betreedt zich op een voor het Britse merk geheel nieuw terrein.

Ook al is de carrosserie van de Range Stormer gemaakt van aluminium, de auto weegt evengoed 2500 kilo. Maar onder de hoge clamshell-motorkap ligt een ongetemde versie van de 4,2-liter V8 met supercharger, afkomstig uit de Jaguar XJR. Die geeft de massieve Range Stormer een topsnelheid van zo'n 290 km/h.

Vierwielaandrijving is uiteraard standaard: in de hoge, tot de bagageruimte doorgetrokken middenconsole van de Range Stormer is de aluminium draaiknop van het nieuwe geavanceerde 4x4-systeem Terrain Response te vinden. Ook in de portierpanelen, in het stuur en rond de instrumenten, glimt het gepolijste aluminium je tegemoet. De minimalistische maar smaakvolle afwerking met generfd hout in de deuren en donker leer op de kuipstoelen, die gemaakt zijn van een gebogen plaat op een aluminium frame, wordt beschenen door de glazen lamellen in het dak en de oranje sfeerverlichting.

Opwarmen voor BMW X5 en Porsche Cayenne-concurrent

De Range Stormer is als studiemodel een bijzonder geval. Hij wordt namelijk pas gebouwd als de Range Rover Sport al bijna rijp voor productie is. In de regel is het tegenovergestelde het geval, en dient een conceptcar om de reacties van het publiek te peilen. In de Range Stormer is de uiteindelijke Range Rover Sport al duidelijk te herkennen - en slaagt hij in zijn doel om het Amerikaanse koperspubliek op te warmen voor de aanstaande X5- en Cayenne-concurrent uit Groot-Brittannië. Maar ook aan deze zijde van de Atlantische Oceaan worden de kwaliteiten van de Range Rover Sport door vele kopers op waarde geschat - en gaat zelfs de gegoede Britse burgerij overstag.