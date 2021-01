Het Audi-logo uitgelegd: dit is waar de vier ringen voor staan

De geschiedenis van Audi begint in 1909, op het moment dat August Horch een nieuwe firma begint. Hij had in 1904 al een autofabriek opgericht, maar die moest hij na een meningsverschil met de financieel directeur verlaten. Helaas voor August had het reeds bestaande bedrijf het copyright op de naam Horch, dus moest hij iets anders verzinnen. Het werd de Latijnse vertaling van zijn achternaam: Audi. In 1910 verliet de eerste Audi de fabriek.

Succesvol was Audi aanvankelijk niet

Echt succesvol was Audi aanvankelijk niet. Het merk leed zwaar onder de Grote Depressie van 1929 en werd overgenomen door Zschopauer Motorenwerke. Dat ging in 1932 op in het veel grotere Auto Union, samen met Horch, DKW en Wanderer. Toen ontstond het logo dat we nog altijd kennen. De vier ringen staan symbool voor de merken. De olympische ringen waren de inspiratiebron voor het logo. In Duitsland was de voorpret voor de Olympische Spelen al begonnen, die het land in 1936 zou organiseren. Alle merken van Auto Union kregen hetzelfde embleem.

Tot de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog bleef Audi een onbeduidend merk. Auto Union verdiende vooral geld met DKW, dat in 1938 een Duits marktaandeel had van 17,9 procent. Wanderer was goed voor 4,4 procent. Horch moest het doen met 1 procent en Audi met een verwaarloosbare 0,1 procent.

Na de Tweede Wereldoorlog

Het hoofdkantoor van Auto Union stond aanvankelijk in Chemnitz, maar dat was na de Tweede Wereldoorlog in de Russische bezettingszone komen te liggen. Toen verschoof de focus naar Ingolstadt, waar Auto Union al een onderdelenmagazijn had. In 1949 werd Auto Union GmbH opgericht, een heel nieuw bedrijf dat niets meer te maken had met het vooroorlogse Auto Union. Alleen DKW bleef over als merk; Audi, Wanderer en Horch keerden niet terug.

Auto Union bleef van eigenaar veranderen. In 1958 verwierf Daimler-Benz 88 procent van de aandelen, in 1966 nam Volkswagen een meerderheidsbelang. Onder leiding van Rudolf Leiding werd schoon schip gemaakt; DKW verdween als merk en Audi maakte zijn comeback met de F103-reeks. Kwam er toen rust in de tent? Zeker niet. In 1969 fuseerde Audi met NSU, dat als merknaam werd geschrapt.

En toen was er nog maar een

In 1985 werd NSU ook uit de firmanaam geschrapt en ging Audi verder als Audi AG. Het logo met de vier ringen is al sinds de jaren zeventig voorbehouden aan Audi. Het onderging in de loop der jaren slechts minimale wijzigingen.

De geschiedenis heeft daarmee een rare wending genomen: het merk dat aanvankelijk het minst succesvol was van de vier Auto Union-producten, overleefde als enige. Sterker nog, sinds de jaren tachtig is het merk aangehaakt bij Mercedes en BMW en vormen ze samen de heilige drie-eenheid van de luxe Duitse auto-industrie.