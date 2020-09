Waar komt het logo met de leeuw van Peugeot vandaan?

Toen Peugeot in 1810 werd opgericht, produceerden de gebroeders Jean-Pierre en Jean-Frédéric Peugeot in hun ijzergieterij stalen hoepels voor kleermakers, zaagbladen en veren voor horloges. De tanden van de zaagbladen deden denken aan de kaak van een leeuw. De familie Peugeot identificeerde zich sterk met de leeuw, vanwege zijn kracht, souplesse en zijn snelheid.

In 1858 ontwierp de Franse goudsmit Justin Blazer het eerste officiële logo van Peugeot. Mét leeuw uiteraard. Het logo bestond dus al toen de eerste automobiel nog niet eens rondreed. Naast gereedschappen en zaagbladen, werden ook de koffiemolens van het leeuwenlogo voorzien. Daarna was de beurt aan de fietsen en bromfietsen die Peugeot produceerde.

Eerste auto van Peugeot

In 1891 kwam Peugeot met de Type 3, de eerste in serie gebouwde auto ter wereld (64 stuks). Maar deze Peugeot was nog niet voorzien van een leeuw. Dat gebeurde pas vanaf 1906, waarna hij in 1912 weer van de auto's verdween en in zijn hol kroop.

In 1923 kwam de leeuw terug in twee gedaanten. Bij de een heeft de vriendelijk kijkende leeuw een groot hoofd en een klein achterlijf. Zijn staart staat fier rechtop in de wind. De beeldhouwer van dienst had overigens een heel andere bedoeling met het logo: dit zou een leeuw moeten voorstellen die zijn prooi bespringt … De andere leeuw, die door Maurice Roger Marx werd ontworpen, brult vervaarlijk. In 1933 kregen alle auto's van Peugeot een leeuwenkop boven op hun grille. Om veiligheidsredenen verdwenen ze in 1958 weer van de motorkap.

Wapperende manen

Peugeot bleef het logo maar wijzigen: in 1960 was het opnieuw raak bij de introductie van de 404. Weer kwam er een nieuwe leeuwenkop, deze keer op een wapenschildje, met wapperende manen en daarboven de letters Peugeot. Acht jaar later kreeg de Peugeot 504 een leeuw zonder schild in de grille, waarbij de manen nog altijd wapperden. In 1975 (Peugeot 604) zien we eindelijk de vormgeving die we nu nog ongeveer kennen, alleen is hij nog hol in het midden.

In 1982, 1998 en 2010 werd het logo telkens een beetje aangepast, maar in de basis gebruikt Peugeot nog steeds het logo uit 1975. De Peugeot e-Legend Concept uit 2018 had weer een nieuw logo, maar dit is slechts een design-uitspatting, als eerbetoon aan het verleden van Peugeot. Voor het 210-jarig jubileum heeft het Peugeot-designlab een logo ontworpen dat exclusief aan deze viering wordt gewijd. De Peugeots die uit de fabriek rollen, krijgen vooralsnog gewoon het huidige logo uit 2010.