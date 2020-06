Volkswagen Karmann-Ghia: Italiaanse schone met een Duits karakter

De jaren vijftig. Europa likt zijn wonden na de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw is in volle gang. Met name Duitsland klimt er verrassend snel weer bovenop. Vaak wordt de Volkswagen Kever beschouwd als hét symbool van het Duitse Wirtschaftswunder. Met zijn eenvoudige, betaalbare techniek is het een praktische en betaalbare auto. Tegenwoordig mag de Kever dan een zeer populaire klassieker zijn, destijds kocht je de auto vooral met je verstand. De Karmann-Ghia, die in 1955 werd geïntroduceerd, wist de zinnen veel meer te prikkelen.

Vormgeving Karmann Ghia

Het idee om op basis van de Kever een sportieve coupé te gaan bouwen, kwam van Wilhelm Karmann en VW’s hoogste baas Heinrich Nordhoff. Luigi Segre, een goede vriend van Karmann, tekende het ontwerp van de coupé. Het eerste prototype werd door de Italiaanse carrossier Ghia gebouwd. Op 11 augustus 1955 liep het eerste exemplaar van de band. Ondanks de hoge prijs – voor een Karmann-Ghia kocht je twee standaard Kevers – was de coupé een groot succes. Twee jaar later verscheen de minstens even mooie cabrioletversie van de Karmann-Ghia.

Toch moet de Volkswagen Karmann-Ghia het vooral van zijn verleidelijke vormgeving hebben. Gedurende de negentien jaar dat de auto in productie is geweest, konden de sportieve aspiraties nooit door de techniek worden waargemaakt.

“ De Karmann-Ghia heeft er altijd veel sneller uitgezien dan dat hij daadwerkelijk was. ”

Achterin lag altijd de meest krachtige versie van de luchtgekoelde Kever-motor. Van 30 pk in het begin, werd het vermogen van de boxermotor langzaam opgevoerd naar maximaal 50 pk. De Karmann-Ghia heeft er altijd veel sneller uitgezien dan dat hij daadwerkelijk was. Daarbij woog de auto ook nog eens 100 kilo meer dan een standaard Kever. De meest krachtige motorvariant had 21 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten. Maar uiteindelijk deed dat weinig af aan het succes van de auto. Toen de productie in 1974 werd beëindigd, hadden 385.803 coupés en 81.053 cabrio’s de Karmann-fabriek in Osnabrück verlaten.

Karmann-Ghia als investering

Tegenwoordig is de Volkswagen Karmann-Ghia een geliefd verzamelaarsobject. Wie belangstelling heeft in de Type 14, moet zich wel realiseren dat het een heel andere auto is dan de eenvoudige Kever. De grootste vijand van de Karmann-Ghia is roest. Holle ruimten zijn een vruchtbare broedplaats. Zonder dat je het van buiten kunt zien of controleren, nestelt de roest zich gemakkelijk in het (onbeschermde) plaatwerk.

Beruchte roesthaarden zijn de A-stijlen. Achter de spatplaten in de voorwielkuipen verzamelt zich gemakkelijk vuil, dat vocht vasthoudt. Ideale omstandigheden voor een versnelde en onzichtbare roestvorming. Ook de dorpels zijn belangrijke aandachtspunten. De binnendorpels dienen als heteluchtkanalen en zijn bij de meeste auto’s al eens vervangen. Ook hier rot het staal van binnen naar buiten door.

“ Restauratiewerkzaamheden kunnen erg duur uitpakken ”

Slechte reparaties zijn makkelijk te herkennen: de originele dorpels zijn opgebouwd uit drie platen en zijn bij de bevestigingspunten van de achteras afgedekt met een ronde plaat. Over het algemeen geldt dat doorgeroeste plaatdelen moeilijk te vervangen zijn, omdat alles is vastgelast in plaats van geschroefd. Restauratiewerkzaamheden die uitgevoerd worden door een specialist, kunnen daardoor erg duur uitpakken.

Prijzen Volkswagen Karmann-Ghia

De bedragen die voor de Volkswagen Karmann-Ghia worden betaald, lieten kort na de productiestop al een lichte stijging zien. Vooral de laatste jaren zijn de prijzen explosief gestegen. Ongerestaureerde, in een goede conditie verkerende auto’s worden beschouwd als een investering voor de toekomst en kunnen alleen nog maar meer waard worden. Het meest geliefd en zodoende het duurst, zijn de exemplaren die voor modeljaar 1971 van de band liepen.

“ Ongerestaureerde, in een goede conditie verkerende auto’s worden beschouwd als een investering voor de toekomst. ”

Voor een vroege Karmann-Ghia 1200 Coupé (tot 1965) in een nette conditie betaal je al gauw zo’n 17.500 euro. Reken voor een mooie Cabriolet op prijzen rond de 25.000 euro. Een later model met de grote achterlichten van de Type 3 en de hoekigere bumpers is wel voor wat minder geld te vinden, maar goedkoop wordt een Volkswagen Karmann-Ghia nooit. Een late coupé in topconditie is nog altijd zo’n 13.500 euro waard en een Cabriolet doet niet minder dan 20.000 euro. De bodemprijzen beginnen bij zo’n 4500 à 5000 euro, maar reken dan wel op een auto waar veel werk aan zit.





Plaatwerk Volkswagen Karmann-Ghia

Aanschaf van een slecht exemplaar raden we liever af. Hoe groot het genoegen ook mag zijn om een auto weer terug te brengen in nieuwstaat, voor de restauratie van een Karmann-Ghia moet je niet alleen een zeer ervaren sleutelaar zijn, maar door de hoge prijzen van (zeldzaam) plaatwerk ook een met diepe zakken. Uiteindelijk is het goedkoper om een auto aan te schaffen die in nieuwstaat verkeert.

Dit artikel stond eerder in Classic Cars Magazine