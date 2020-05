Lifestyle-combi? Dat woord kent de Opel Kadett A Caravan niet

Hoe zeldzamer je bent, des te meer ogen er op je gericht zijn. Dat geldt eigenlijk niet alleen voor auto’s. Ook acteurs, presentatoren en muzikanten zijn populair omdat ze een uniek talent hebben. Maar met auto’s is iets raars aan de hand: vaak hoeven ze niet eens mooi te zijn om beroemd te worden. Zeldzaamheid is genoeg. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Opel Kadett A Caravan. Er zijn zo weinig exemplaren bewaard gebleven van deze toch behoorlijk burgerlijke auto, dat hij vanzelf bijzonder is geworden. De S-versie met 48 pk is al helemaal een rariteit. Zelfs in Duitsland is er maar één exemplaar van te vinden.

Hoekige vormen

Het leuke is dat iedereen je vanzelf aardig vindt als je in zo’n auto rijdt. “Ah, wat schattig”, was met afstand de meest gehoorde kreet die we door het geopende tochtruitje hoorden. Oudere mannen denken met weemoed terug aan de vakanties aan de Noordzee. De Opel Kadett A Caravan is nog geen vier meter lang, maar door zijn hoekige vormen kon je hem volledig volstouwen met bagage.

“ De Opel Kadett A is ontworpen als concurrent voor de Volkswagen Kever. ”

Vijftig jaar geleden was het zeker niet de bedoeling dat de A-Kadett een rariteit zou worden. Hij was juist ontworpen als concurrent voor de populaire Volkswagen Kever. Maar terwijl de Kever alleen leverbaar was als tweedeurs, ontwikkelde Opel voor de Kadett liefst drie carrosserievormen. Je had een klassieke sedan, een tweedeurs coupé en een stationwagon, die bij Opel vanaf 1953 Caravan (afgeleid van Car en Van) ging heten. Concurrenten waren er niet. De Ford 12M Turnier en de Volkswagen 1500 Variant opereerden een klasse hoger.

Zeldzaam succesnummer

De Kadett A Caravan was de meest succesvolle stationwagon van zijn tijd. Maar tegenwoordig zie je ‘m nooit meer. En dat terwijl de Coupé gekoesterd wordt en je ook de sedan nog wel eens ziet opduiken bij klassiekerevenementen. De Kadett A Caravan S met 48 pk is helemaal zeldzaam. De mannen van Opel Classic hebben zich een paar jaar geleden aan de restauratie van dit exemplaar gewijd. Eerst wilden ze hem door de shredder halen. Want de auto was in zo’n slechte staat, dat opknappen geen zin meer leek te hebben. Maar omdat de S-versie zo zeldzaam was en zo belangrijk voor de geschiedenis van Opel, werd hij toch gespaard.

“ In ruim drie jaar tijd werd de auto from scratch opgebouwd. ”

Het werd een enorme klus: in ruim drie jaar tijd werd de auto from scratch opgebouwd. Deels met handmatig vervaardigde plaatdelen. Een vloerplaat, voorspatborden en koplamphuizen waren nergens meer te vinden. De carrosserie werd gelakt in de originele kleur, waar mogelijk werden originele onderdelen gebruikt en opgeknapt. En als dat niet kon, dan werd in de schappen gezocht naar nieuwe passende onderdelen zoals de wieldeksels, de emblemen, sierlijsten en interieurdetails. Ook werd een originele motor in goede staat gevonden. De kofferruimte met neerklapbare achterbankleuning kreeg de originele bekleding. Zelfs minder belangrijke details, zoals het afdichtrubber van de achterklep, zijn origineel.

Lekker overzichtelijk

Vorig jaar was de auto klaar en mocht hij de weg weer op. Onze eerste indruk is dat de Opel Kadett A Caravan eruitziet alsof hij net uit de fabriek is komen rollen: detailgetrouw en nieuw. De tweede indruk: wie uit een moderne auto met al z’n knoppen komt en in dit Kadettje stapt, merkt hoe doordacht de bediening in elkaar steekt. Hoe eenvoudig ook, alles is logisch en overzichtelijk. Ondanks de lage zitpositie op de kunstleren stoelen kun je de auto heel gemakkelijk manoeuvreren. Je hebt namelijk een uitstekend zicht op de bovenrand van de spatborden. Het zicht rondom is uitstekend.

“ Vergeleken met en moderne middenklasser is de Kadett A een absolute vlieggewicht. ”

De Caravan heeft een leeggewicht van 735 kilo en is daarmee 40 kilo zwaarder dan de Limousine, maar als je hem vergelijkt met een moderne middenklasser, is het een vlieggewicht. Daardoor kun je de Kadett best nauwkeurig door de bocht sturen en de auto helt niet al te veel over. Zijdelingse steun krijgt de bestuurder in bochten naar rechts alleen van het portier, in linksdraaiende bochten glijd je al snel van je kunstleren stoel bij de bijrijder op schoot. De lange pook van de vierversnellingsbak schakelt licht. Alleen moet je even goed mikken als je naar z’n 3 schakelt, want dan is de bak wat hakerig.

Licht interieur

Het interieur is licht dankzij het vele glas rondom. De lintsnelheidsmeter geeft met groene, gele en rode kleuren aan hoe snel je gaat. De eerste modellen hadden nog een mooi lichtgekleurd stuur, maar dat werd snel vuil. Ook de schakelaars waren wit. Vanaf de zomer van 1963 werden beide zwart, wat handig was voor mensen die net uit de fabriek kwamen. Details als de driehoekige tochtraampjes, de achterste schuiframen, het stuur met verchroomde claxonring en de gelakte klep van het dashboardkastje laten zien dat de auto met liefde voor detail in elkaar werd gezet. De bagageruimte was gigantisch: met omgeklapte rugleuning en een hoogte van 1,50 meter kon je 740 liter aan spullen kwijt.

Verrassend krachtige motor

De lichte Kadett was in de basisuitvoering met 40 pk al behoorlijk snel. De S-motor met 48 pk kreeg vanwege zijn draaieigenschappen de bijnaam ‘naaimachientje’. Ook als Caravan was de S-versie zo snel, dat hij veel middenklassers achter zich liet. Een top van 133 km/h en een honderdsprint in 19 seconden was in 1963 heel behoorlijk. Het gemiddelde verbruik, dat tussen de 7,5 en 9,0 liter benzine op 100 kilometer lag, was voor die tijd best indrukwekkend.

“ Zelfs nu is het nog leuk om een Kadett A door de bocht te sleuren. ”

De eenliter Opel-motor is gretig. Soms hapert hij wat, zeker in druk stadsverkeer, maar als je de choke goed gebruikt en het gaspedaal met beleid behandelt, ben je er redelijk snel aan gewend. Zelfs nu is het nog leuk om een Kadett A door de bocht te sleuren. De radiaalbanden op de testauto, in formaat 155 SR 12, vergroten het rijplezier alleen maar.

Kadett sneller dan de Kever

Het is een bijzondere ervaring om met zo’n zeldzame auto op pad te zijn. Hulde aan de mannen en vrouwen van het Opel Classic-team, dat ze deze auto van de ondergang hebben gered. Hij is het toonbeeld van dagelijkse bruikbaarheid en functionaliteit. Kom daar maar eens om bij zijn verre opvolgers! Iedere (zoon of dochter van een) bezitter van een Opel Kadett A zal bevestigen hoe praktisch de Kadett A Caravan was. En hoe overzichtelijk. Je zou nu kunnen lachen om de auto, maar hij deed wel wat hij moest doen. Het is geen auto die je onmiddellijk zou plaatsen in een museum voor moderne kunst, maar de Opel Kadett A was een waardige concurrent van de Volkswagen Kever. Hij was sneller en zuiniger, makkelijk te rijden en praktisch. De Kadett A Caravan had geen concurrenten. Van de S-versie met 48 pk is vrijwel geen enkel exemplaar overgebleven en dus is het met recht een unieke auto.