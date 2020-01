Top 10: Playboy Playmates en hun roze sportwagens

1 Ford Mustang (1964)

Donna Michelle was niet de eerste Playmate van het Jaar – dat was Ellen Stratton in 1960 – maar wel de eerste die een auto kreeg: een felroze Ford Mustang Convertible. Dat zorgde voor zoveel interesse bij kopers, dat Ford in 1965 tijdelijk de kleur Playmate Pink aan het Mustang-programma toevoegde. Passionate Pink – dat dezelfde kleurcode had – werd tot 1968 door een aantal speciaal geselecteerde Ford-dealers geleverd.

2 Sunbeam Tiger (1965)

De Sunbeam Tiger was geen groot succes. Daaraan kon dit roze exemplaar van Playmate van het Jaar Jo Collins niet veel veranderen. De gespierde roadster was gebaseerd op de Sunbeam Alpine en door de Amerikaanse motorsportlegende Carroll Shelby voorzien van een 4,3-liter Ford-V8. Tussen 1964 en 1967 zijn ruim zevenduizend Tigers gebouwd. De productie stopte toen Chrysler de Engelse Rootes Group overnam.

3 Dodge Charger (1966)

Geen cabriolet voor Playmate van het Jaar Allison Parks. Ze had al kinderen en wilde een auto met meer binnenruimte. Daarom koos ze voor een eerste generatie Dodge Charger. Die was gebaseerd op de Dodge Coronet en bleef niet meer dan twee jaar in productie. Al in 1968 werd de originele Charger vervangen door zijn opvolger: de legendarische tweede generatie, die in 1979 wereldfaam vergaarde als General Lee in The Dukes of Hazard.

4 Plymouth Barracuda (1967)

De eerste generatie Plymouth Barracuda was een fastbackvariant van de Valiant. Playmate van het Jaar Lisa Baker kreeg in 1967 een roze, waarna Plymouth besloot er nog tien te bouwen met exact dezelfde verfcode (#999). De naam Barracuda klinkt agressief en bekt lekker. Ford-ontwerper John Samsen bedacht hem als alternatief voor de veel suffere typeaanduiding die het management van Plymouth in gedachten had: Plymouth Panda.

5 AMC AMX (1968)

Playmate van het Jaar Angela Dorian (die eigenlijk Victoria Vetri heette) was niet blij met haar roze AMC AMX. Ze werd gek van de aandacht op straat, dus liet ze de coupé al snel bruin verven. Zo’n tien jaar geleden werd de AMC teruggevonden door een liefhebber, die het inmiddels pikzwarte voertuig herkende aan de verfcode (#00) en aan de plaque op het dashboard met daarop de buste-, taille- en heupmaten van de oorspronkelijke eigenaresse.

6 Shelby GT500 (1969)

Playmate van het Jaar Conni Kreski kreeg de zeldzaamste vierwieler van het stel: een Shelby GT500. Ford bouwde iets meer dan 1500 coupémodellen, waarvan een grijze (chassisnummer: 1027) door Playboy werd gekocht en overgespoten in roze. Kreski kreeg daarmee flink wat vermogen onder de rechtervoet, want de GT500 werd aangedreven door een 7,0-liter V8 met 360 pk. Ze kreeg overigens ook nog een fiets, een Harley-Davidson en een sneeuwscooter cadeau.

7 Mercury Capri (1970)

Een Mercury Capri? Jazeker. Het Amerikaanse Ford-concern keek begin jaren zeventig over de grens en zag dat zijn Europese tak een compacte sportwagen in het programma had: de Ford Capri. Het model werd tussen 1970 en 1978 als Mercury in de Verenigde Staten geleverd. Playmate van het Jaar Claudia Jennings moet teleurgesteld zijn, haar voorganger kreeg een 360 pk sterke Shelby GT500 met V8, de Capri kwam niet verder dan 72 pk uit een atmosferische viercilinder.

8 De Tomaso Pantera (1972)

Sharon Clark – Playmate van het Jaar in 1971 – moest genoegen nemen met een speedboat. Een jaar later koos Playboy echter weer voor een auto. De Noorse Liv Lindeland kreeg de contactsleutel van een echte supersportwagen overhandigd. Haar De Tomaso Pantera was wit toen hij door Playboy werd gekocht en werd daarna overgespoten. De Amerikaanse Italiaan – met een 5,8-liter V8 van Ford – dook in 2015 opeens op: niet meer roze, maar zwart met rood.

9 Volvo 1800 ES (1973)

En toen was het oliecrisis … Dus moest ook Playboy met zijn tijd meegaan. De roze Volvo 1800 ES van Playmate van het Jaar Marilyn Cole werd aangedreven door een bescheiden viercilinder motor met een vermogen van 130 pk. Volvo produceerde in twee jaar slechts 8077 stuks van de 1800 ES. Zijn shooting brake-achtige uiterlijk vormde de inspiratie voor de 480 – die tussen 1986 en 1995 in Born van de band liep – en de C30.

10 Porsche 911 S (1975)

Over de Mercedes 450 SL (R107) van Cindy Wood (1974) is vrijwel niets bekend, dus gaan we naar de Porsche 911 S van Marilyn Lange. Zij was zeker niet de laatste Playmate van het Jaar die een auto van Playboy kreeg, maar wel de laatste die qua kleur niets te kiezen had. Haar opvolger, de Noorse Lillian Müller, verplaatste zich bijvoorbeeld in een rode BMW 530i, gevolgd door Patti McGuire in een witte Dodge Charger (1977) en Debra Jo Fondren in een zilveren Datsun 280Z (1978).