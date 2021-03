Tien betaalbare youngtimers - Mag het ook iets anders zijn?

Voor alle 10 betaalbare youngtimers die we hier presenteren, geldt: ga voor de toppers. Dat wil zeggen auto's met een relatief lage kilometerstand, een aantoonbare onderhoudshistorie met een zo compleet mogelijke uitrusting. Wie vaak in binnensteden komt - zeker in Duitsland - kan de dieselmodellen beter laten staan. Helaas zijn die lang niet overal welkom. Veel auto's zijn echter geschikt voor lpg-inbouw. Als u veel kilometers maakt, loont het zeker de moeite om te checken of dat ook voor de auto van uw keuze het geval is. Gezien de investering die met een nieuwe gasinstallatie gemoeid is, is het handig om de gekozen youngtimer na gasinbouw niet te snel weer weg te doen. Dat maakt het extra belangrijk dat u voor honderd procent achter uw keuze staat. Hieronder onze 10 betaalbare youngtimers, in alfabetische volgorde. Voor wie iets anders wil dan een BMW 3-serie, Mercedes C-klasse of Volvo S60/V70.

1. Audi A4 (2000-2004)

De B6-generatie van de Audi A4 is in dezelfde stijl vormgegeven als de A6. Hij was leverbaar als vierdeurs sedan, vijfdeurs Avant en open Cabriolet. Motorische keuze van 1.6 tot 3.0 V6 en 1.9 TDI en 2.5 TDI. Tevens verkocht als sportieve Audi S4 quattro. Voor de meeste motorvarianten van de Audi A4 was quattro-aandrijving optioneel leverbaar. Aandachtspunten: tandriem van TDI-motoren en Multitronic-CVT. Net als de Volkswagen Passat B5 was de A4 van deze generatie een grootverbruiker van draagarmen. Groot aanbod op Marktplaats.nl. Vanaf 2000 euro voor auto's met een hoge kilometerstand tot 17.000 euro voor een S4 Avant quattro met iets meer dan een ton op de klok.

2. Chevrolet Alero (1999-2004)



De Oldsmobile Alero werd voor Europa omgedoopt tot Chevrolet Alero. Maar nog wel een Amerikaanse Chevy en geen Zuid-Koreaanse, zoals de voormalige Daewoos. De vierdeurs sedan was er met 2.4-viercilinder en 3.4-V6, die echter niet meer dan 177 pk leverde. Veel ruimte, stevige wegligging, riante uitrusting. Kwalitatief niet bijzonder hoogstaand, nieuw zijn er in Nederland nog geen 400 Alero's verkocht. Dat maakt de vindkans er nu niet groter op. Voor 2000 euro moet het lukken een redelijk exemplaar met een lage kilometerstand te vinden.



3. Chrysler Sebring (2001-2007)

Wat voor de Chevrolet Alero geldt, geldt in grote lijnen ook voor de Chrysler Sebring. Hij werd geleverd als vierdeurs sedan en als vierpersoons Cabriolet. Biedt veel ruimte en een riante uitrusting, maar verwacht niet te veel van de rijeigenschappen of de bouwkwaliteit. Keuze uit tweeliter en 2,4-liter viercilinders en 2,7-liter V6. Destijds zijn een kleine 1000 stuks van de Chrysler Sebring nieuw op Nederlands kenteken gezet. Reserveer maximaal zo'n 3000 euro voor een goede Sebring.

4. Citroën C5 (2001-2008)

Zeker voor de facelift van 2004 niet moeders mooiste, maar what you see is what you get: een grote middenklasser met heel veel binnenruimte. De Citroën C5 Break heeft een kofferbak van 563 tot 1658 liter. Hydropneumatische vering is bij deze generatie van de Citroen C5 nog standaard. De facelift van 2004 geeft vooral de vijfdeurs hatchback een minder log aangezicht. Want die kreeg niet alleen een vlotter ogende neus, maar ook een elegantere achterlichtpartij. Motorisch gaat de keus uit viercilinders en zescilinders op benzine en HDi-turbodiesels van 2,0 of 2,2 liter. De luxe modellen zijn het meest begeerlijk. De betrouwbaarheid van de Citroën C5 is een stuk beter dan menigeen denkt. Volop keuze op Marktplaats.nl, de mooiste exemplaren kosten maximaal 7000 euro.

5. Ford Mondeo (2000-2007)

De tweede generatie van de Ford Mondeo is qua uiterlijk een muurbloempje. Ford werd na-aperij verweten, vooral jegens de B5-generatie van de Volkswagen Passat (zie hieronder). Maar de Mondeo van deze generatie werd zeer geprezen om zijn rijeigenschappen. De vierdeurs sedan, de vijfdeurs hatchback en de ruime Wagon werden goed verkocht, ook met 2,5- en 3,0-liter V6. De sportieve ST220 is gezocht bij een select gezelschap liefhebbers. De probleemloze benzinemotoren hebben een onderhoudsvrije distributieketting, de diesels zijn niet vrij van mankementen. Op Marktplaats.nl is de keuze reuze. De prijzen voor Mondeo's van deze generatie met maximaal 250.000 kilometer op te teller beginnen bij zo'n 1250 euro.



6. Honda Accord (2003-2005)

Een auto voor de connaisseur: onopvallend in het verkeer, maar technisch boven het maaiveld verheven. Leverbaar als vierdeurs sedan, maar de even fraaie als ruime vijfdeurs stationwagon (Tourer) verdient de voorkeur. Deze Accord was te koop met twee viercilinder benzinemotoren: een 2,0-liter en een 2,4-liter. De eveneens leverbare 2,2-liter diesel was voor zijn tijd een zeer aangenaam presterende en rustig lopende motor. Met uitstekende prestaties bovendien. Een Honda Accord met een lage kilometerstand is moeilijk te vinden. Voor een exemplaar met niet ál te veel ervaring betaal je algauw 3000 euro.

7. Mazda 6 (2002-2005)

Na de saaie laatste generatie van de 626 gaf Mazda zijn middenklasser in 2002 eindelijk weer een beetje smoel. De eerste Mazda 6 is net zo betrouwbaar als zijn kleurloze voorganger, maar hij rijdt een stuk inspirerender. De achterlichten en het interieur worden gekenmerkt door wat veel blingbling. Onder de motorkap gaat het er bij de 1,8- en 2,0-liter modellen minder spannend (120 - 141 pk) aan toe. Wie prijs stelt op wat hogere prestaties, kan opteren voor de 2.3S-VT Active met 166 pk. Een flinke benzinedorst is dan bij de prijs inbegrepen. Net als de Ford Mondeo was de Mazda 6 leverbaar in drie carrosserievarianten: vierdeurs sedan, vijfdeurs hatchback (Sport) en vijfdeurs stationwagon (SportBreak). Voor de mooiste exemplaren wordt zo'n 4500 euro gevraagd, maar voor de helft moet je ook een prima Mazda 6 kunnen vinden.



8. Renault Laguna (2001-2007)

Niet de auto met de allerbeste naam op het gebied van betrouwbaarheid. De aanvankelijke klachten over de sleutelkaart gingen als een lopend vuurtje. Maar daar bleef het niet bij, helaas. Het onderstel kreeg vroegtijdig te maken met versleten kogels, de dCi-motor ploft er graag een koppakking uit en de turbo's van de geblazen benzinemotoren waren geen uitblinkers in duurzaamheid. Redenen om wel voor de Laguna II te kiezen? Het design, het comfort, het ruime interieur. En de Phase 2 is wel in orde. Sterker nog, daar is eigenlijk maar heel weinig mis mee. Maar ja, die kwam pas in 2005 en van de meest recente exemplaren zijn er niet heel veel verkocht. Dat maakt hem lastiger te vinden. Prijzen op Marktplaats.nl schommelen tussen de 1000 euro en 4500 euro.



9. Subaru Legacy (1998-2006)

We waren 'm bijna vergeten te vermelden, de Subaru Legacy. Onterecht, want de techniek is schitterend. Een boxermotor, vierwielaandrijving, al dan niet met een turbo – het is allemaal gebouwd voor de eeuwigheid. Alleen ziet het er wel een beetje anoniem uit. En dan maakt het eigenlijk niet uit welke generatie je bij de hand hebt, al oogt het model van na 2003 wel ietsje strakker. De Subaru Legacy werd geleverd als vierdeurs sedan, vijfdeurs stationwagon en als stoere Outback, een soort crossover. Kilometerstanden zijn doorgaans hoog, prijzen vallen doorgaans mee. Al wordt er voor een topper met weinig kilometers toch nog zeven à acht mille gevraagd. Bij gebrek aan diesels werden relatief veel Legacy's door hun eerste of tweede eigenaar van een lpg-installatie voorzien. Dat kan deze roffelende Japanner extra interessant maken als zakelijke auto.

10. Volkswagen Passat (1996-2005)

In 1996 was de Volkswagen Passat B5 een frisse wind in de middenklasse, vanaf 2000 koos Volkswagen met een facelift de premiumrichting. De vierdeurs sedan en vijfdeurs Variant werden uitstekend verkocht, met een keur aan benzine- en dieselmotoren. De gefacelifte versie van na 2000 oogt nog altijd vrij tijdloos. Destijds vrat de auto draagarmen. Let op krakende geluiden vanuit het onderstel. Opmerkelijk is de 4.0 W8 met problematische achtcilinder en Phaeton-luxe. Is tegenwoordig duur in aanschaf én gebruik. Calculeer zo'n 2500 tot 4500 euro voor een nette Passat B5 met een wat modalere motor en zonder exorbitante kilometerstand.