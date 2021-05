Natuurlijk gaat het bij plug-in hybrides om meer dan de elektrische actieradius. Maar het is wel een wezenlijke eigenschap van dit soort auto’s. Zeker als ze een volwaardig alternatief willen zijn voor een zuinige diesel.

Economische voordelen plug-in hybrides



De meeste plug-in hybrides zijn in Nederland goedkoper dan ver­gelijkbare elektrische auto's of diesels. Als je je PHEV optimaal gebruikt en maximaal stekkert, kun je de brandstofkosten heel laag houden. Tot 2025 krijg je ook nog 50 procent korting op de wegenbelasting. Dat scheelt!



Hoog vermogen



Ondanks hun lage uitstoot, leveren de meeste plug-in hybrides een serieus motorvermogen. De 1,4-liter viercilinder turbomotor van de Audi A3 en de Seat Leon sprokkelt samen met de elektromotor 204 pk bij elkaar. De Seat heb je vanaf ruim 37.000 euro en aan de stekker-Audi ben je bijna 41.000 euro kwijt. De Mercedes A 250e is iets krachtiger (218 pk) dan zijn tegenstrevers. Maar hij kost dan ook bijna 45.000 euro aan. Maakt-ie dat prijskaartje waar?

Welke plug-in komt het verst op stroom?



Net als volledig elektrische auto’s reageren de meeste plug-in hybrides gevoelig op weers- en verkeersinvloeden. We zijn dan ook positief verrast door de 60 elektrische kilometers die de Mercedes in de koude testperiode realiseert. Dat is weliswaar minder dan de 73 kilometer die de fabriek opgeeft, maar de Audi en de Seat zitten veel verder naast de officiële cijfers. Na 40 kilometer is de elektrische koek op voor de twee stekkerneven. Terwijl de technische specificaties 67 (Audi) respectievelijk 65 km (Seat) vermelden.

Ook zuinig op benzine



Ook de verbrandingsmotor van de A 250e is de meest efficiënte van het stel. Gemiddeld heeft hij maar 5,8 liter benzine per 100 kilometer nodig (1 op 17,2), tegen 6,5 liter ­­(1 op 15,4) voor de A3 en de Leon. In dit stadium van de test komt de Mercedes het meest in aanmerking voor de Duracell-konijn-beker. Temeer omdat-ie zijn concurrenten ook op prestatiegebied de baas is. Zijn hoge systeemvermogen en -koppel (218 pk, 450 Nm) stuwen hem in 6,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De Audi en de Seat volgen met een honderdsprint van 7,3 en 7,4 seconden.



Ook op korte tussensprints is de Mercedes A-klasse sneller dan zijn concurrenten, die bij een flinke dot tussengas onmiddellijk zeer hoge toerentallen opzoeken. Dat komt de zuinigheid niet ten goede. Daarnaast heeft de transmissie met dubbele koppeling van de Audi A3 en de Seat Leon maar zes versnellingen, terwijl de Mercedes-bak er acht tot zijn beschikking heeft. Zo kan de Mercedes-motor ook bij hogere snelheden relaxed achteroverleunen.



Audi en Seat soepeler dan Mercedes



Toch verloopt de samenwerking tussen de verschillende componenten in de hybride-aandrijflijn van de Audi en de Seat vloeiender dan bij de Mercedes. In de A-klasse voel je een duidelijke schok door de auto gaan wanneer de elektromotor en de fossiele krachtbron de handen ineenslaan, of elkaar loslaten. Maar dat is meteen het enige smetje op de aandrijflijn.

