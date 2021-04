Hoe zuinig zijn de hybride Mercedes A 250e en VW Golf e-Hybrid nu echt?

Hoe zuinig je rijdt met een plug-in hybride, heb je voor een groot deel zelf in de hand. Hoe vaker je stekkert, hoe minder je hoeft te tanken. Om toch een representatief verbruikscijfer te kunnen communiceren, rijden we onze vaste verbruiksroute een keer met een volle batterij en een keer met een lege.

Verbruik gemeten hybride A-klasse en Golf

Beide auto’s komen uit op een gemiddeld brandstofverbruik van 5,0 l/100 km (1 op 20). Het blijft keurig onder de vier liter met een opgeladen accupakket, maar zonder elektrische ondersteuning stijgt het verbruik tot ruim zes liter. Ook dat is lang niet gek.

Wat betreft de elektrische actieradius zitten de Mercedes en Volkswagen op één lijn: na 44 kilometer neemt de benzinemotor het stokje over. Rijd je vooral in de stad, dan kun je het elektrische uithoudingsvermogen oprekken tot meer dan 50 kilometer.

Remenergie terugwinnen tijdens het uitrollen is een kunstje dat de Golf eHybrid het beste in de vingers heeft. Opladen met de laadkabel doet de Mercedes sneller. Het laadvermogen van zijn boordlader bedraagt 7,4 kW en tegen meerprijs kan de A 250e snelladen met 24 kW. De Golf laadt gewoon met 3,6 kW.

Dik 200 pk voor A 250e en Golf e-Hybrid

De meeste stekkerauto’s combineren een turbobenzinemotor met een elektromotor. In het geval van de A 250e krijgt een 160 pk sterke versie van de soepele 1,3-liter viercilinder hulp van een elektromotor met 102 pk. Het gecombineerde vermogen komt uit op 218 pk en gezamenlijk trommelen ze een koppel van 450 Nm op.

Bij de Golf e-Hybrid zijn de getallen net even anders. De vertrouwde 1,4-liter TSI-motor met 150 pk neemt een 109 pk sterke elektromotor in de arm en samen leveren ze 204 pk en 350 Nm.

Hybride aandrijflijn getest: soepele samenwerking

De interactie tussen de benzinemotor en de elektromotor verloopt in de Golf het soepelst. Daar merk je het bijna niet wanneer de verbrandingsmotor bijspringt. In de Mercedes verloopt de wisselwerking soms wat schokkerig. Dat merk je vooral in stadsverkeer, als de auto elektrisch optrekt en vervolgens de benzinemotor zich ermee gaat bemoeien.

Een pluspunt van de A 250e is zijn achttraps transmissie met dubbele koppeling. Die zorgt op de snelweg voor zeer lage toerentallen. Bij 130 km/h maakt de krukas van de Mercedes-motor slechts 1900 tpm, terwijl de Golf met zestraps DSG zijn motor 2500 omwentelingen per minuut laat ronddraaien.

Nadeel van hybride: kleinere kofferbak

Doordat het accupakket en de brandstoftank onder de achterbank en de kofferbak zitten, lever je met beide plug-in hybrides in op bagageruimte. De Mercedes A 250e kan 310 tot 1125 liter aan plantenpotten en tuinaarde vervoeren, terwijl de Volkswagen Golf e-Hybrid voor 272 tot 1162 liter aan barbecuekooltjes en kipspiezen vervoert. Voor je beeldvorming: in een gewone Golf of A-klasse past 60 tot 100 liter meer.

