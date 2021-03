Test Renault Captur vs. Nissan Juke: welke scoort het best op ruimte en comfort?

Net als de huidige Renault Clio, staan de Renault Captur en de Nissan Juke op het Common Module Family B-platform (CMB). Dat dit geen eenheidsworst hoeft op te leveren, zie je niet alleen aan de ­buitenkant. Je merkt het ook wanneer je erin plaatsneemt. met name achterin. Op beide zitrijen biedt de Captur het beste ruimtegevoel en daar voegt hij een verschuifbare achterbank aan toe. Met de bank in de standaardpositie beschikken gemiddeld gebouwde achterpassagiers over voldoende beenruimte.



Ruimte Renault Captur



Achter de rug van de bankzitters is dan nog ruimte voor 422 liter bagage. Vervoer je bank­zitters met korte beentjes en grote tassen in de Renault Captur? Schuif de bank naar voren en vervolgens staat er een bagageruimte van 536 liter tot je beschikking. Zet je de bank in de achterste stand, dan kunnen de achterpassagiers uitgebreid de benen strekken, maar past er ook nog maar 351 liter aan spullen achterin.



Hoe ruim zit je in de Nissan Juke?



In de Nissan Juke valt er niets te schuiven met de achterbank. Wie meer bagageruimte nodig heeft dan de standaard 422 liter, moet (een deel van) de achterbankleuning voorover klappen. Achterpassagiers moeten zich op hun beurt schikken naar de standaard aanwezige beenruimte. Die is iets beperkter is dan in de Captur. Daarnaast buigen de zijruiten in de Juke nogal ver naar binnen, wat de zijdelingse hoofdruimte inperkt.

Zacht maar rechtvaardig



Er was een periode dat Franse autofabrikanten hun modellen een steeds ‘Duitser’ rijgedrag probeerden te geven. Het bezorgde de fans van ‘ouderwets’ Frans veercomfort veel hartzeer. Inmiddels keren de Franse merken schoorvoetend op hun schreden terug. Dit wordt geïllustreerd door de Renault Captur, die zacht maar rechtvaardig afrekent met richels, putdeksels en zelfs met de ernstige vorstschade. Gelukkig ontaardt die soepele onderstelafstemming bij hoge snelheden op een golvend wegdek niet in een deinende carrosserie. Dat zou een té grote stap in het verleden zijn.

Stevig afgestemd onderstel Nissan Juke



Wie in de Nissan Juke rijdt, zal ook niet snel een wiegeliedje aanheffen - in tegendeel. De Japanner heeft een stevig afgestemde wielophanging. Korte oneffenheden worden overduidelijk aan de inzittenden doorgegeven. Deze onrust aan boord verdwijnt eigenlijk nooit, ook omdat de achteras een nog grotere spring-in-het-veld is dan de vooras.



De balans opmaken



Met zijn soepele en evenwichtige onderstel neemt de Renault zijn Japanse neef in een stevige houdgreep. Wanneer de Captur ook nog zijn fijnere meubilair en zijn betere geluidscomfort in de strijd werpt, moet de Juke in het comforthoofdstuk al snel het servet in de ring gooien.

Ben je benieuwd hoe de Renault Captur TCe 140 EDC en de Nissan Juke DIG-T 114 zich verder tot elkaar verhouden? Je leest het in onze uitgebreide vergelijkende test in Auto Review nummer 4 van 2021.