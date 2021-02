Audi Q2, Kia Stonic en Mini Cooper Countryman getest:

Ze staan letterlijk én figuurlijk op elke straathoek: compacte suv's. Anno 2021 is vrijwel elk populair automerk dit 'trending' marktsegment present. De weinige fabrikanten die nog niet zijn vertegenwoordigd, haasten zich om een auto met een aantrekkelijke vormgeving, uitrusting én prijs in deze drukbezette maar zeer lucratieve kweekvijver uit te zetten.

De nieuwe Ford Puma heeft aangetoond, dat de suv-koek nog lang niet vergeven is. Als laatkomer, doet hij het in de verkoopstatistieken helemaal niet gek, en volgt hij de Renault Captur en Volkswagen T-Cross op de voet. Goed nieuws voor Toyota: alle voortekenen wijzen erop, dat de nieuwe Yaris Cross binnenkort zijn hitpotentie waar kan maken.



Een facelift? Zoek de verschillen ...

Tal van merken zijn al wat langer actief in de klasse van de compacte suv's. De Audi Q2, de Kia Stonic en de Mini Countryman, bijvoorbeeld. Van de Mini was zelfs de tweede generatie alweer toe aan een facelift. Bij de Countryman zijn de pleisters van de cosmetische ingreep nét verwijderd, net zoals bij de Audi Q2 en de Kia Stonic. Je moet echter heel goed kijken om de uiterlijke veranderingen te ontdekken. Een uiterlijke upgrade was blijkbaar niet nodig. Of hebben de fabrikanten zich er met een jantje-van-leiden vanaf gebracht?

Als je Auto Review nummer 3/2021 bestelt, dan kun je de hele vergelijkende test tussen de Audi Q2 30 TFSI, de Kia Stonic 1.0 T-GDI 48V en de Mini Cooper Countryman lezen. Hier pikken we één belangrijk onderwerp eruit. Hoe is het in de drie compacte suv's gesteld met het comfort? We behandelen de drie testauto's één voor één.



Audi Q2 rijdt als een midsize-suv

Aan de basis van reiscomfort staat een goede stoel. Kies in geval van de Audi Q2 minimaal voor de Business Edition, alleen al vanwege zijn fijne sportstoelen (en de standaard virtual cockpit). Ruimte is een ander aspect dat aan de wieg staat van comfort. Voor in de Q2 zit je riant, maar achterin worden de passagiers in het nauw gedreven. Je kunt je hoofd nog wel verdraaien, maar ondanks de lange wielbasis is de beenruimte slechts Polo-niveau.

Dan het onderstel. De Audi Q2 profiteert van een zeer uitgewogen afstemming van de vering en schokdemping. De Q2 heeft slechts in beperkte mate de neiging om op een slecht wegdek wat springerig te worden. Toch brengt dat de auto op hoge snelheid niet snel uit koers. En worden je oren niet geteisterd door rol-, wind- of motorgeluid.

Kia Stonic is een vrolijke spring-in-het-veld

De Kia Stonic is 5 centimeter korter dan de Audi Q2 en heeft anderhalve centimeter minder tussen voor- en achterwielen. Dat doet het ergste vrezen voor de binnenruimte. En inderdaad: het gaat er allemaal nét wat krapper aan toe. Met name achterin: doordat de achterste dakstijlen ver naar binnen buigen, krijg je al snel het gevoel dat je in je nek wordt gehijgd. Overigens is het aan boord van de Stonic verrassend stil.

De stoelen van de Kia Stonic zijn vrij vlak van vorm en bieden je lichaam lang niet zoveel zijdelingse steun dan de sportzetels van de (duurdere) Audi. Het onderstel ontbreekt het eveneens aan finesse. Daardoor huppelt de Stonic er op een hobbelige ondergrond vrolijk op los. Erg prettig is de rijke uitrusting van de Stonic: zelfs voor de meest complete GT Line, ben je vele duizenden euro's goedkoper uit dan bij de instapvarianten van de Audi Q2 en Mini Countryman. Maar daarover binnenkort meer op Autowereld.

Mini Countryman gooit zijn gewicht in de strijd

De Mini Countryman is 10 cm langer dan de Audi Q2, en zelfs 15 cm langer dan de Kia Stonic. Maar je vraagt je af waar al die ruimte is gebleven. Het profijt dat de inzittenden hebben, is dat ze een tasje bagage extra mee kunnen nemen. Je zit wel erg lekker in de Mini, als je extra investeert in sportstoelen met een uitschuifbare zitting. Achterin heeft vooral je hoofd genoeg bewegingsvrijheid, dankzij de kaarsrecht geplaatste C-stijlen.

De associatie met sportiviteit is bij Mini natuurlijk snel gelegd. De Countryman stelt op dat gebied zeker niet teleur, ook al is zijn onderstel verrassend soepel geveerd. Zijn gewicht van 1380 kilo speelt daarbij beslist een rol. Vergeleken met de Q2 en de Stonic, hoor je in de Mini vooral de motor erg goed.

Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 3/2021? Geen zin om naar buiten te gaan? Bestel Auto Review 3 in onze webshop.