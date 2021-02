BMW 320i, Volvo S60 en Opel Insignia getest: waarom jij geen suv wilt

De BMW-motor is zó goed!

De aandrijflijn van de BMW 320i is om te zoenen. Zo schakelt de achttraps automaat extreem soepel. Ook de draaieigenschappen zijn indrukwekkend voor een viercilinder. Met 184 pk heeft de BMW 320i de minst krachtige motor in deze test, maar toch is hij een snellere sprinter dan de Volvo S60 B4. Het scheelt overigens niet veel: 7,4 seconden tegen 7,6 seconden voor de S60. De achttraps automaat van de 197 pk sterke Volvo S60 B4 reageert telkens net wat trager dan die van de BMW.



Met de topsnelheid blijft de Volvo ook achter: die is begrensd op 180 km/h. Dat is in Nederland natuurlijk prima, hooguit kan het je in de weg zitten als je dwars door Duitsland zo snel mogelijk naar Zweden wilt rijden. De BMW en de Opel Insignia 2.0 Turbo kunnen de Volvo met topsnelheden van 235 km/h op de autobahn van de weg drukken. De zin en onzin van de begrenzer moet ieder voor zichzelf bepalen.



De Volvo S60 is zuinig

Wat de Volvo S60 B4 wél erg goed voor elkaar heeft, is het lage verbruik. De viercilinder benzinemotor heeft een 48V startgenerator, die als mild hybrid-systeem dient. Het verbruik van de S60 B4 is 7,5 l/100 km. Dat is keurig, al doet de BMW zónder mild-hybridtechnologie nauwelijks voor de S60 onder. Zijn testverbruik komt uit op 7,6 l/100 km. De Opel Insignia is met 8,4 l/100 km wat minder zuinig.



Verrassend: de Opel is het snelst

Daar stelt de Opel Insignia wel de beste prestaties tegenover. Als enige weet de Opel de standaardsprint naar 100 km/h in minder dan zeven seconden af te leggen (0-100 in 6,9 s). Jammer dat de negentraps automaat niet altijd even vloeiend schakelt, anders was hij misschien nog net wat sneller geweest. De topsnelheid van de Opel Insignia is met 235 km/h precies gelijk aan die van de BMW, al kan de motor van de Opel niet tippen aan de draaieigenschappen van diens viercilinder.



De BMW 320i rijdt de concurrentie zoek.

Sommige hoofdstukken in een test zijn spannend, andere niet. Bij de rijeigenschappen zijn de verschillen tussen de BMW 320i enerzijds en de Opel Insignia en Volvo S60 anderzijds gewoonweg te groot. De BMW wint dit hoofdstuk glansrijk. Het is knap hoe hij zuinigheid en dynamiek weet te verenigen. Het lage verbruik gaat allerminst ten koste van de rijeigenschappen. Op bochtige wegen presteert de Dreier soeverein. Aan de optionele sportbesturing moet je aanvankelijk wennen, maar als dat eenmaal het geval is, kun je zowel snelle als krappe bochten goed overmeesteren.



BMW is driftkoning



Bij het insturen van de bocht blijft de BMW neutraal, en bij het uitgaan staat de achterwielaandrijving nauwelijks wielslip toe. Wat daarbij helpt, is dat de achterbanden van de testauto breder zijn dan de voorbanden. De BMW 320i is het snelst op de slalom en op onze circuitronde, en zijn sportieve escapades gaan gepaard met een veilig weggedrag.



Ook op de remproeven met warme schijven is de BMW de nummer 1. Wel moeten we aantekenen dat hij daar veel optionele hulpsystemen voor nodig heeft, want de sportremmen kosten een vermogen. Ze zijn alleen leverbaar in combinatie met het peperdure M Sport Individual-pakket, waarvoor BMW een meerprijs rekent van liefst 8499 euro.

Sportief rijden in een Opel? Jazeker!

De Opel Insignia 2.0 Turbo heeft verrassend sportieve rijeigenschappen, ondanks zijn lengte. Zijn gewicht is laag, dat scheelt flink. Op de grens schuift hij goedmoedig over zijn voorwielen en staat hij zelfs een beetje overstuur toe. Aan de BMW kan hij niet tippen op ons handlingparcours, op de geklokte ronde verliest hij 1,8 seconde. Maar de Insignia declasseert de Volvo met 4,5 seconden.



Conclusie:



Dit is niet het finest hour van de Volvo S60. In Zweden zullen ze daar toch wel een beetje van schrikken, want de S60 werd nadrukkelijk wél als sportieve auto gepresenteerd. Maar hij is te zwaar om sportief te zijn. De S60 weegt 1774 kilo en dat is 217 kilo meer dan de Opel Insignia. Het stuurgevoel is vaag en de S60 heeft al snel last van onderstuur. Bovendien bouwt de Volvo de minste grip op en dat is voor een merk dat zich laat voorstaan op zijn veiligheid wel een aandachtspunt. Toch slaat de S60 op een belangrijk onderdeel terug: met koude remmen staat hij als eerste stil. Geen van beide auto's kunnen echter tippen aan de sportieve BMW 320i. Zijn rijeigenschappen zijn briljant en de motor is snel, maar ook zuinig.



Benieuwd naar de volledige test uit Auto Review 2/2021? Geen zin om naar buiten te gaan? Bestel Auto Review 2 in onze webshop.