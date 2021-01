Vernieuwde Tesla Model 3 Long Range: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Het is alweer even geleden dat wij de Tesla Model 3 hebben getest. Anderhalf jaar terug verbleef de krachtigste Performance-versie van de succesvolle elektrische lease-lieveling een week lang op de redactie van Autowereld.com. Dezelfde uitvoering kwam in de zomer van 2020 nog eens voorbij, voor een vergelijkende test met de Mercedes C 300de en BMW 330e plug-in hybrides, op respectievelijk diesel en benzine.

Op dit moment volgt het ene Tesla-nieuwtje (vernieuwde Model S) op het andere Tesla-nieuwtje (update voor de Model X). Daardoor zou de Model 3 haast ondergesneeuwd raken. Maar ook de compacte vierdeurs sedan heeft een bescheiden verjongingskuur ondergaan. De meeste modificaties zie je niet, maar als je heel goed oplet, dan ontdek je dat de verchroomde raamlijsten en deurgrepen zijn vervangen door matzwarte exemplaren.

Tesla Model 3 haalt op papier 580 kilometer

Waar wij vooral benieuwd naar zijn, is hoe de meest recente uitvoering van de Tesla Model 3 Long Range het in de praktijk doet. Tesla geeft voor deze uitvoering een actieradius (WLTP) op van 580 kilometer. Het accupakket van de Model 3 Longe Range heeft een bruto capaciteit van 74,0 kWh. Daarvan is 70,0 kWh gereserveerd is voor het afleggen van kilometers en het stroomverbruik van alle accessoires. Op het kenteken van de kakelverse testauto staat een rijklaar gewicht vermeld van 1919 kilo.

De testomstandigheden zijn niet erg gunstig voor de Tesla. De temperatuurmeter geeft 5 graden Celsius aan, het is miezerig, maar vanuit het noordoosten waait een zacht briesje met windkracht 2. Voor vertrek leggen we de Tesla nog 20 minuten aan de 50 kWh-lader, waarbij de accu op bedrijfstemperatuur wordt gehouden en het interieur wordt verwarmd bij een ingestelde 20,5 graden. De stoelverwarming laten we uit. De verse cappuccino die we zojuist hebben gehaald bij het tankstation, geeft voldoende warmte.

Wat is de actieradius bij 100 km/h?

Alle voorbereidingen zijn getroffen: we voegen in op de snelweg, zetten de Auto Pilot op een strakke 100 km/h en de verbruiksmeter wordt op 0,0 gezet. Op de A73 richting Venlo is weinig verkeer, zodat de Tesla Model 3 onderweg niet door de adaptieve cruisecontrol wordt afgeremd. Al snel verschijnt een verbruikscijfer met 16 voor de komma op het centrale display.

Bij knooppunt Grubbenvorst keren we terug richting Nijmegen, en zien het energieverbruik zelfs onder de 16 kWh/100 km duiken. Op het eindpunt noteren we 15,8 kWh/100. Daarmee zouden we op een volle acculading 443 kilometer af kunnen leggen.

Wat is de actieradius bij 130 km/h?

Bij afslag Nijmegen-Dukenburg draaien we de A73 af en keren we de korte neus van de Tesla Model 3 weer naar het zuiden. Op het punt waar we de verbruiksmeting bij 100 km/h zijn begonnen, zetten we de Auto Pilot nu op 130 km/h. Slechts een enkele keer houdt de Auto Pilot wat snelheid in, als voor ons een langzamer rijdende auto opdoemt.

Bij Grubbenvorst gaan we weer terug richting Nijmegen - inmiddels houden we een schuin oog op de avondklok. Ook nu presteert de Tesla Model 3 Long Range voorbeeldig: we stoppen de meting op hetzelfde punt als bij de 100 km-test en lezen op de boordcomputer een energieverbruik van 20,6 kWh/100 km af. Goed voor een actieradius van 340 kilometer.

Conclusie

Hulde en bloemen voor Tesla: de Model 3 Long Range is met zijn accupakket van (bruto) 74,0 kWh een zuinigheidswonder op de lange afstand. Hadden we 'm een maandje eerder kunnen testen, dan was de auto heel eenvoudig op de nummer 1-positie van 'Deze elektrische auto's kwamen het verst in onze test' Greatest Hits of 2020 gekomen.

Een belangrijke nieuwkomer als de Volkswagen ID.4 noteert met zijn accupakket van 77 kWh een actieradius van 368 (bij 100 km/h) tot 258 kilometer (bij 130), zelfs onder nog iets gunstigere weersomstandigheden. Bij dergelijke afstanden hoeft de Tesla-rijder nog lang niet na te denken over een koffie-/plas-/laadpauze.

De 580 kilometer die Tesla belooft, hebben we echter bij lange na niet gehaald. Maar zoals gezegd: de testomstandigheden zaten de Model 3 niet mee. Maar zelfs in de Nederlandse winter hoef je niet om de haverklap te stoppen bij een Tesla Supercharger. En in de zomer kom je nog verder op een acculading.