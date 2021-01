Test - De Mercedes-AMG GT Black Series komt uit een ander universum

Bernd Schneider is recordhouder in de DTM en tegenwoordig adviseur bij AMG. "Stel de schokdempers in op Sport+ en zet het ESP uit, dan rijdt hij het beste", luidt zijn advies. Ja zeg. Hij heeft makkelijk praten, maar wij gewone stervelingen rijden niet elke dag in een 730 pk sterke sportwagen die meer dan vier ton kost. Fijn dat hij zoveel vertrouwen in ons heeft, maar we besluiten om ons eerste rondje nog even met alle hulpsystemen ingeschakeld over de Lausitzring te rijden.

Ingrijpende veranderingen aan de Mercedes-AMG GT

In elk tijdperk van de autogeschiedenis zijn er auto's gebouwd die de fysieke grenzen van wat mogelijk is verder oprekken. Maar de moeite die AMG heeft gedaan om van de AMG-GT Black Series een genadeloze, bochten verslindende circuitauto te maken, is bijna onwerkelijk. Alleen al aan het uiterlijk zie je dat de Black Series geen auto is voor een ontspannen rit.

Aan de voorkant heeft hij een enorm luchtrooster met verticale spijlen, en eronder is een uitschuifbare spoiler van koolstofvezel geplaatst. Ook in de motorkap zijn koelopeningen aangebracht. De achterspoiler heeft twee lagen en kan elektrisch en met de hand worden versteld. De Black Series ziet eruit alsof hij zo aan kan starten in de 24 Uren van Le Mans, maar hij is volledig straatlegaal.

De veranderingen onder de carbon motorkap zijn nog ingrijpender. Net als in de GT3-raceversie, zijn de koelelementen diagonaal gepositioneerd. De koele lucht die via de opengesperde muil naar binnen stroomt, wordt naar boven geleid en door de luchtopeningen in de motorkap over het plaatwerk weer afgevoerd, richting de achterspoiler. Dit resulteert in een betere aerodynamica. Downforce is op het circuit nu eenmaal nergens door te vervangen, behalve dan door nog meer downforce.

De technische veranderingen aan de 4,0 liter grote V8 zijn al net zo ingrijpend. Zo kreeg hij twee nieuwe turbo’s. Het belangrijkste is echter de flat plane-krukas, waarbij de kruktappen in een hoek van 180 graden ten opzichte van elkaar staan. Bij normale V8-motoren is deze hoek 90 graden. Voordelen van de nieuwe krukas: hij kan nog hogere toerentallen aan en reageert nog sneller op het gaspedaal. Dat zijn essentiële eigenschappen voor een sportmotor. De technische gegevens beloven buitenaardse prestaties: 730 pk bij 6700 tpm, en een maximaal koppel van 800 Nm dat al bij 2000 tpm beschikbaar is. Tot welk oergeweld dit leidt, wordt over enkele ogenblikken duidelijk, wanneer de Black Series de pitstraat uitrolt en we los kunnen gaan.

Duizelingwekkende rondes in de Black Series

De Black Series weegt maar 1540 kilo. Zijn gewicht mag dan bescheiden zijn, het motorgeluid is dat allerminst. Zelfs de standaard partikelfilter kan de klanken niet dempen. Het geluid is anders dan je van een V8 gewend bent: niet het kenmerkende donkere gehamer waardoor het lijkt alsof er onweer op komst is, maar meer een hels gekrijs dat dwars door je helm tot je trommelvliezen doordringt. De haren op je onderarmen staan permanent recht overeind.

Er is alleen geen tijd om te veel bij dit spektakel stil te staan: er moet gewerkt worden. De Black Series stormt in duizelingwekkend tempo op de eerste bochtencombinatie af. Bij het remmen weet de Mercedes andermaal te verbazen: het is niet te bevatten hoeveel vertraging het menselijk lichaam aankan zonder dat de ingewanden van plaats wisselen.

Tegelijk lijkt het woord grensbereik voor de Black Series niet te bestaan. Ook zonder de ervaring van meer dan 200 DTM-races, krijg je ronde na ronde meer vertrouwen in je eigen vaardigheden. Voor een supersportwagen van dit kaliber is dat echt niet zo vanzelfsprekend. We remmen steeds later als er weer een bocht opdoemt. Onderstuur bij het ingaan van de bocht komt niet voor en zelfs als je op hoge snelheid hard remt, kun je de ideale lijn blijven volgen - de achterkant lijkt niet uit te kúnnen breken.

De mechanische grip is geweldig. De speciaal voor deze auto gemaakte Michelin semislicks vormen een perfecte symbiose met het asfalt en zorgen samen met het elektronisch geregelde magnetic ride-onderstel en de verstelbare schroefveren voor bochtsnelheden die voor je gevoel hoger liggen dan die van de wildste achtbaan in Walibi Holland. Daarbij communiceert de auto telkens eerlijk met de bestuurder en is de feedback glashelder. Zelfs als de tractie bij het volgas uitaccelereren van de bocht wat minder wordt en de auto zijn omvangrijke kont tegen de krib dreigt te gooien, is er geen reden tot paniek. Je voert een kleine stuurcorrectie door, waarna de GT zich alweer herstelt en onaangedaan op de volgende bocht afkoerst.

Na 25 ronden op de veeleisende Lausitzring wurm ik me uitgeput, maar uitermate tevreden uit de krappe kuipstoel. Mijn euforische gedachte: de auto is heel en Bernd Schneider had gelijk! Voor wie zo'n Mercedes-AMG GT Black Series wil hebben, hebben we goed en slecht nieuws. Om met dat laatste te beginnen: hij kost bijna 420.000 euro (België: ruim 340.000 euro). Maar de oplage is niet gelimiteerd, zodat je voor de verandering even de tijd hebt om na te denken én om te gaan sparen.