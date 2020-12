Elektrische Peugeot e-2008: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

De Peugeot 2008 staat op hetzelfde platform als de 208, maar hij is fors groter en flink zwaarder dan de vrolijke Franse hatchback. Desondanks moet de elektrische versie van de compacte SUV, de e-2008, het doen met dezelfde bron van aandrijving en elektriciteit als de e-208. Oftewel: een 136 pk sterke elektromotor en een batterijpakket met een brutocapaciteit van 50 kWh. In de praktijk is van die 50 kWh maar 45 kWh beschikbaar voor gebruik. Er blijft een buffer van 10 procent over, om versnelde slijtage van de batterij te voorkomen.

Peugeot belooft een actieradius van 320 kilometer

Afgaand op bovenstaande cijfers, komt al gauw de vrees opborrelen dat de Peugeot e-2008 veel minder geschikt is voor het afleggen van veel lange trajecten dan bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3 met 58 kWh. Maar misschien wijst onze inmiddels standaard actieradiustest voor EV's anders uit. Peugeot belooft een rijbereik van 320 kilometer. Hoeveel blijft daarvan over bij 100 km/h en bij 130 km/h?

We testen het stroomverbruik van de Peugeot e-2008 op een rustige, droge doordeweekse herfstavond, bij een buitentemperatuur van 8 graden Celsius. De route begint en eindigt op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.



Actieradius bij 100 km/h

We helpen de Peugeot e-2008 een handje in het bedwingen van zijn stroomverbruik door de Eco-modus in te schakelen. Van het motorvermogen van 136 pk staat dan nog 81 pk tot je beschikking. We zetten de adaptieve cruisecontrol op 100 km/h en de verbruiksmeter van de boordcomputer op 0. Om het zelf een beetje behaaglijk te houden, zetten we de stoelverwarming op één streepje en de klimaatbeheersing op 21 graden.

Na een afstand van 75 kilometer, geeft de boordcomputer een gemiddeld stroomverbruik aan van 16,2 kWh/100 km. Een keurige waarde - de Volkswagen ID.3 heeft ietsiepietsie meer stroom nodig. Op basis van de bruikbare batterijcapaciteit van 45 kWh, komt de Peugeot e-2008 op een 100 procent volle acculading 278 kilometer ver. Dat is nog aardig in de buurt van Peugeots beloofde 320 kilometer.

Actieradius bij 130 km/h

Het is 's avonds na zevenen, dus de adaptieve cruisecontrol kan veilig op 130 km/h. In de Eco-modus moet de motor voelbaar hard werken om deze snelheid te behalen, maar we blijven standvastig in de Eco-modus rijden en vinden dat de Peugeot het maar met 81 pk moet zien te klaren. Op het energieverbruik zal het geen invloed hebben. Opnieuw gaat de verbruiksmeter op 0, maar de stroombehoefte loopt al gauw op naar 23,3 kWh/100 km. Zou de batterij helemaal vol zijn geweest, dan konden we op dit tempo 193 kilometer door blijven rijden.

Ook nu geldt dat de Peugeot e-2008 zuiniger omspringt met zijn stroomvoorraad dan de Volkswagen ID.3, maar met 45 kWh batterijcapaciteit is de stroom gauw op. Zeker als de Nederlandse snelheidslimieten heilig voor je zijn - "Ik mág 130, dus ik gá 130!" Dan kun je tijdens een lange rit maar beter even naar huis bellen om te zeggen dat de piepers een halfuurtje later op het vuur mogen. Je hebt onderweg nog tussenstop aan de snellader in te lassen ...