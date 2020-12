Eerste review: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Wat valt op aan de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo?

Alle versies van de Porsche Panamera (vierdeurs, Executive en Sport Turismo) kregen een bescheiden facelift, waarbij de luchtinlaten aan de voorkant en de gewijzigde lichtstrip achter het meest in het oog springen. Maar het meest opvallend is dat de Porsche-liefhebber keuzestress krijgt. Die wikt en weegt zich suf met een keuze uit een Panamera Turbo S met stekker en elektromotor (700 pk) en een Turbo S zonder (630 pk).

Voor de ‘gewone’ Turbo S spreken zijn iets snellere sprinttijd van 0 naar 100 km/h (3,1 s) en zijn wat bescheidener gewicht (2135 kilo in plaats van 2365 kilo). Hij verbruikt wel veel meer benzine (gemiddeld 1 op 7,7 volgens WLTP-norm) en is bijna 55.000 euro duurder.

De Turbo S E-Hybrid – de stekkerversie dus – is het topmodel. De 4,0-liter V8 met 571 pk zorgt samen smet een 136 pk sterke elektromotor voor een systeemvermogen van 700 pk en een riant koppel van 870 Nm. Puur op de elektromotor, kun je 50 kilometer uitstootvrij rijden.

De Panamera met stekker kan, als je niet voortdurend denkt aan al het vermogen dat onder de lange motorkap schuilgaat, bijzonder zuinig gereden worden. Officieel verbruikt hij elke 100 kilometer maar drie liter benzine, al haal je dat in de praktijk nooit. De Panamera E-Hybrid is weliswaar zwaarder, maar doordat de elektromotor de V8 ondersteunt bij snelle acties, laat hij nog altijd overrompelende acceleratiewaarden zien: hij doet maar 0,1 seconde langer over de sprint naar 100 km/h (3,2 s). De topsnelheid is 315 km/h.



Wat is er goed aan de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo?

Als je een tijdje geen Porsche meer hebt gereden, valt andermaal op hoe verbijsterend soepel het merk de spagaat tussen topcomfort en extreme sportiviteit weet te maken. Je kunt dankzij de elektromotor ’s ochtends vroeg in alle stilte wegrijden. De vogels blijven fluiten, want ze horen de auto niet. Maar als je een hekel aan je buurman of aan kwetterende vogels hebt, gebruik je de sportuitlaat.

Het onderstel is in de comfortstand meer dan goed geschikt voor dagelijks gebruik, maar in de sportstand meedogenloos. Het is maar net waar je zin in hebt. Je kunt met de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo alle kanten op: kritiek van milieuactivisten pareer je door te zeggen dat jouw auto waarschijnlijk zuiniger rijdt dan die van hen. Tegelijk kun je schaamteloos opscheppen bij mensen met benzine in het bloed: de Turbo S met stekker kan gereden worden als een rasechte sportwagen. Het PDCC-onderstel met adaptieve dempers is standaard, net als keramische remmen en een head-up display.

Hoewel de Turbo S is volgestopt met features op het gebied van veiligheid, multimedia en sportiviteit, is de bediening best logisch. De voortreffelijke zitpositie achter het stuur kent zijn gelijke niet en ook achterin zit je voortreffelijk.



Wat kan er beter aan de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo?

Dat is toch weer die beruchte meerprijspolitiek van Porsche. Deze Panamera kost twee ton, maar voor adaptieve cruisecontrol, parkeercamera’s en een afdekking van de bekerhouders betaal je extra. Ook de sportuitlaat schroeft Porsche er alleen op als je een meerprijs betaalt.

Een wat persoonlijker minpunt, dat eigenlijk geldt voor alle plug-in hybrides: je moet wel heel gemotiveerd zijn om de auto aan een openbare laadpaal op te laden. Wij lieten het na toen het een keer flink regende: dan maar droog blijven en bij een volgende rit alleen van de diensten van de V8 gebruikmaken. Bij een volledig elektrische auto móet je opladen, omdat je met een lege accu niet verder kunt rijden. Een laadpaal bij het werk – als we daar ooit weer naartoe mogen – kan voor veel mensen soelaas bieden. Dan hoef je vrijwel geen moeite te doen om de accu op te laden.



Wanneer komt de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo naar Nederland en wat is de prijs?

De prijs van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo is 202.600 euro. Voorzien van de opties uit de vorige vraag en nog wat mooie features, zoals de sportstoelen en de 21-inch lichtmetalen SportDesign-wielen, kom je uit op 228.249 euro. Dat is veel geld, maar bedenk dan dat de Panamera Turbo S zónder elektromotor liefst 257.200 euro kost.



Wat vind ikzelf van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo?

Natuurlijk is het leuk om de sportuitlaat in te schakelen, de dempers op standje keihard te zetten en te profiteren van het maximale vermogen van deze Panamera. Maar in het dagelijks gebruik heb je daar in Nederland nauwelijks iets aan.

Qua uiterlijk zou ik het wel weten: ik vind de Sport Turismo stijlvoller dan de gewone Panamera. Navraag bij Porsche leert dat ik niet de enige ben: ruim de helft van de kopers kiest voor de Sport Turismo.

Ik weet niet of ik de Turbo S E-Hybrid zou kiezen. De Panamera 4 E-Hybrid is veel goedkoper (122.200 euro, met altijd nog 462 pk) en misschien wel beter geschikt voor dagelijks gebruik in Nederland. Aan de andere kant: de combinatie van Porsche en Turbo blijft natuurlijk magisch …



