TEST - De chique Aston Martin DBX is 'fashionably late'

Nee, James Bond heeft nog geen order geplaatst”, lacht ontwikkelingschef Matt Becker. “Toen de opnames van No Time to Die begonnen, was de DBX nog niet klaar.” Toch zou de DBX best eens aan het wensenlijstje van de beroemde Britse geheim agent kunnen voldoen: hoewel suv’s niet bekend staan om hun elegante lijnenspel, heeft Aston Martin iets moois van de DBX weten te maken. De amandelvormige koplampen en de kenmerkende grille (de spijlen zijn niet van plastic, maar van chic metaal) zijn misschien niet zo verrassend. De DBX is uit duizenden herkenbaar als Aston Martin. Maar vooral de achterkant is fraai, met zijn grote lichtbalk die tevens als spoiler dient.

Over vermogen zal James Bond niet klagen, er zijn weinig schurken die hij met de DBX niet kan bijhouden tijdens een spectaculaire achtervolging. AMG leverde de aandrijflijn voor de DBX. De 4,0-liter V8 levert 550 pk en is gekoppeld aan een negentraps automaat, een tussendifferentieel met variabele krachtverdeling en een elektronisch sperdifferentieel achter. De luchtvering verhoogt het comfort, de actieve stabilisatoren stuwen de rijdynamiek naar grote hoogten.

Je hebt toch personeel voor de bagage?

Al die techniek zit onderhuids verstopt. Wat wél zichtbaar is, is het fijne leer dat met de hand is aangebracht. De glazen baardloze Aston Martin-sleutel mag niet ontbreken. Opvallend is het aantal fysieke knoppen. Waar de meeste automerken tegenwoordig zweren bij touchscreens, moet je bij Aston Martin ouderwets op knoppen drukken. Een traditionele pook voor de automaat ontbreekt dan weer. Voor de P, de D, de R en de N staan toetsen in de middentunnel tot je beschikking. Ook de startknop bevindt zich in de middentunnel. Voor een auto die zoveel luxe herbergt, is de bediening verrassend eenvoudig.

Hoewel Aston Martin koos voor een aflopende daklijn, biedt de DBX achterin verrassend veel ruimte. De wielbasis is met 3,06 meter dan ook lang. In de koffer bak is plaats voor 632 liter. Helaas is de tildrempel nogal hoog. Misschien dat Aston Martin ervan uitgaat, dat de DBX-koper personeel heeft om de koffers in te laden ...

Aston Martin DBX met verschillende karakters

Na een druk op de startknop springt de V8 meteen in een ontspannen stand. De DBX wordt door de meeste mensen vooral gebruikt als GT en dus dringt het motorgeluid zich niet op. Meestal blijft het toerental tussen de 1500 en 2000, waarbij de automaat discreet van versnelling wisselt. Wil je dat het sneller gaat, dan is de motor wel meteen alert. Het enorme koppel van 700 Nm is van 2200 tot 5000 tpm beschikbaar.

Wil je je uitleven op bochtige wegen, dan merk je hoe enorm breed de auto is (1998 mm). Op de smalle Britse binnenwegen moet je oppassen dat je niet met tegenliggers in aanraking komt. Aan de dynamische kwaliteiten van de DBX ligt het niet. In het comfortprogramma is de besturing al voldoende direct, in Sport en Sport+ wordt dat alleen maar beter. Hier spant de DBX zijn spieren: de besturing wordt gevoeliger en geeft meer terugkoppeling. Niet alleen de V8 wordt op scherp gezet, ook de kleppen in het uitlaatsysteem gaan open en de vering en demping worden steviger. En zo wordt een comfortabele GT ineens een

super-suv. Je kunt alle parameters ook naar eigen voorkeur instellen.

In bochten zo min mogelijk overhellen

Dankzij de honderdsprint in 4,5 tellen en een topsnelheid van 291 km/h, is de DBX een van de snelste suv’s die er bestaan. Bochtige wegen zijn het natuurlijke domein voor de Aston Martin, want het vermogen komt vrij zonder dat er veel pk’s verloren gaan en wordt gedoseerd op het asfalt overgebracht. Normaliter gaat 47 procent naar de voorwielen en 53 procent naar de achter wielen, maar bij sportieve ritten kan ook het volledige motorvermogen naar de achterwielen worden gestuurd.

Het elektronische sperdifferentieel achter zorgt ervoor dat het insturen van bochten nog soepeler gaat en staat samen met het anti-overhelsysteem garant voor extra dynamiek. “We wilden voorkomen dat de rijeigenschappen synthetisch zouden worden en hebben het overhellen in bochten tot een minimum beperkt”, verklaart Matt Becker. We zijn onder de indruk wanneer we het tempo nog eens opvoeren. Helaas kun je nooit legaal uit proberen wat de DBX allemaal kan op de openbare weg. De grenzen van wat wettelijk is toegestaan, zijn eerder bereikt dan die van de auto.

De grenzen op zoeken in het terrein

Ook buiten de geasfalteerde wegen is de DBX op zijn plaats. Met de luchtvering kan de rijhoogte 45 millimeter worden verhoogd, waardoor je een rivier van een halve meter diep kunt bedwingen. Om te zorgen dat de techniek niet verdrinkt, is het achterdifferentieel voorzien van een ontluchtingsbuis. Steile heuvels (bergop en bergaf) en diepe kuilen bedwingt de DBX op onderkoelde, Britse wijze. Je moet maar durven om de grenzen op te zoeken. Waarschijnlijk geven de meeste bestuurders het eerder op dan de koninklijke Aston Martin zelve …

Conclusie

Aston Martin weet zelfs een suv nog elegant te verpakken. De DBX is stijlvol zonder overdadig te zijn. Het is een alleskunner, die oneindige krachten lijkt te hebben. Bovendien is hij én verrassend dynamisch, én verrassend thuis in het terrein. Het personage Q, die James Bond aan allerhande levensreddende technische snufjes helpt, hoeft nog maar weinig toe te voegen.

