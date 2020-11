Test Polestar 2 en Mercedes EQC: welke komt het verst op één acculading?

Bestuurders van een Mercedes EQC of Polestar 2 hoor je niet snel klagen over de prestaties van hun auto. Beide elektrische auto's starten als Max Verstappen en sprinten als Usain Bolt. Resultaat: binnen de 5 seconden zit je met knallende oog­bollen op 100 km/h.



Polestar 2 lichtgewicht tegenover Mercedes EQC



Ook aan de bekeuringszijde van de Nederlandse maximumsnelheid is de voorwaartse drang groot. Zeker bij de Polestar 2, die binnen 9,4 tellen 150 km/h op de teller zet. De Mercedes heeft dan ­afgehaakt, al is zijn nul-tot-150-tijd van 11,4 seconden ook bijzonder vlot. Dit verschil in prestaties weerspiegelt de gewichtsverhoudingen. De Polestar 2 weegt ruim 300 kg minder dan de Mercedes EQC.



Ook als je niet het onderste uit de kan probeert te halen, voelt de Chinese Zweed vlotter en lichtvoetiger aan dan zijn Duitse concurrent. Opvallend is verder dat Mercedes de top­snelheid van de EQC heeft begrensd op 180 km/h, als ware het een Volvo. Volvo-broeder Polestar laat zijn elektrische SUV juist tot 205 km/h doorstomen.



Actieradius Polestar 2



Je zou verwachten dat de Polestar zijn gewichtsvoordeel ook weet om te zetten in een groter rijbereik. In theorie klopt dat, maar onze bevindingen vertellen een ander verhaal. Tijdens onze uitgebreide test voor Auto Review verbruikte de nieuwkomer geen 19,3, maar 25,5 kWh per 100 kilometer. Daarmee kwamen we op een werkelijke actieradius van 298 kilometer, inclusief het verbruik tijdens de prestatiemetingen. Met een egel onder onze gasvoet haalden we een bereik van 409 kilometer. Bij een actieradiustest in Nederland bracht de Polestar het er ook heel redelijk vanaf.

Actieradius Mercedes EQC

De Mercedes verbruikt volgens zijn makers 22,7 kWh/100 km, goed voor een bereik van 411 kilometer. Tijdens onze testweek scoorden we een verbruik van 24,0 kWh/100 km, waarmee we 333 kilometer ver kwamen. Wie heel netjes rijdt en veel stadsverkeer aandoet, hoeft pas 100 kilometer later op jacht naar een laadpaal. Tegenover het hogere stroomverbruik stelt de Polestar betere snellaadcapaciteiten. Althans, in theorie.



In de praktijk is het accupakket van de Mercedes (snelladen met maximaal 110 kW) sneller weer vol dan de batterijen van de Polestar (snelladen tot 150 kW). Dat betekent dat tussentijdse laadsessies onderweg met de Mercedes iets minder tijd kosten.

Hoe de Polestar 2 en de Mercedes EQC presteren op het gebied van in- en exterieur, infotainment, comfort, rijeigenschappen en prijs-kwaliteitsverhouding, lees je in Auto Review 11/2020.