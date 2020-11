Eerste review: Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR

Wat is er opvallend aan de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR?

Behalve zijn formaat, herinnert de sportiefste Tarraco vanbuiten nauwelijks aan het inmiddels verfoeide gezinsbusje. Geen suffe winkelwagenwieltjes, maar standaard 19-inch lichtmetaal (de testauto heeft zelfs een maatje meer), gemeen kijkende koplampen, een flinke achterspoiler en veelbelovend ogende uitlaten. Binnenin zet de hang naar sportiviteit zich voort. In de vorm van aluminiumkleurige accenten en kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en rode stiksels. Maar nergens wordt het opzichtig of ordinair. Ook opvallend is dat de 190 pk sterke Seat Tarraco 2.0 TSI standaard vierwielaandrijving heeft.



Wat is er goed aan de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR?

Seat geeft hoog op over de sportieve merites van de Tarraco FR. Toch is de Tarraco zelfs met 190 pk niet meteen de nachtmerrie van hardwerkende stratenmakers. Zijn honderdsprint van 8 seconden is niet bloedstollend snel, maar wel vlotter dan je van zo’n 1,66 meter hoog ‘pakhuis’ verwacht. Het weggedrag van de Seat Tarraco 4Dirve FR bestempelen we eerder als comfortabel dan als uitgesproken sportief – zelfs in de sportstand. Behalve het onderstel, leveren de stille aandrijflijn en de fijne kuipstoelen daaraan een bijdrage. De binnenruimte brengt de stiekeme mpv-fan in vervoering, temeer omdat je achterin ook een tweede zitrij kunt laten monteren. Dat kost 950 euro extra, maar voor dat geld kun je je guilty pleasure ook volledig uit het zicht in de wagenvloer wegklappen.

Wat kan er beter aan de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR?

Zoals bij wel meer auto’s uit de Volkswagen Group, zijn het instrumentarium en de bediening van de Seat Tarraco FR vergaand gedigitaliseerd. Dat ziet er gelikt uit, maar de bediening wordt er niet in alle gevallen gemakkelijker op. En tijdens het geven van spraakcommando’s - ingeleid door ‘Hola, Hola’ - moesten we vaak denken aan de miscommunicatie tussen Basil en Manuel. Je weet wel, de eigenaar en de ober uit de Britse comedyserie Fawlty Towers. De actieve cruisecontrol is ook in Nederlands verkeer heel bruikbaar, alleen is het jammer dat hij alleen op borden reageert en niet op GPS-gegevens. Voor bochten en rotondes moet je dus nog gewoon zelf afremmen.



Wanneer komt de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR en wat is de prijs?

Wie zo’n snelle Tarraco wil hebben, moet nog even geduld hebben. Tot begin 2021 is de keus beperkt tot de voorwielaangedreven Tarraco 1.5 TSI FR. Die heeft 150 pk en kost met handgeschakelde zesbak € 41.150. Voor de versie met zeventraps DSG moet je € 44.650 uit je oude sok dan wel je rijke oudtante schudden. Begin 2021 moeten oude sokken en rijke familieleden zich helemaal bergen, want dan heb je € 56.200 nodig voor de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR. Dat is een hoop geld, maar daarvoor krijg je ook vierwielaandrijving en 40 pk extra en standaard DSG. Maar voordat je een bestelling plaatst, is het handig om even af te wachten wat Seat gaat vragen voor de plug-in hybride Tarraco. Die krijgt zelfs 245 pk, maar door de lagere CO2-uitstoot zou de prijs weleens kunnen meevallen.

Wat vind ikzelf van de Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive FR?

Als ik ooit een mpv-adept zou zijn geweest, vijf kinderen én een rijke oudtante had gehad, was deze dikke Tarraco vast op mijn shortlist gekomen. De realiteit is dat mijn vierpersoons gezin zich altijd uitstekend heeft weten te redden met een flinke stationwagon. Tijdens kampeervakanties aangevuld met een dakkoffer. Zolang ik nog niet te stram ben om soepel in- en uit mijn huidige Estate te stappen, voel ik ook geen behoefte om het hogerop te zoeken. Kortom, hoewel ik de kwaliteiten van deze suv zeker er- en herken, is-ie aan mij niet besteed. Dat geldt trouwens evengoed voor zijn broer, de Volkswagen Tiguan Allspace en andere zevenzits suv's als de Nissan X-trail, de Peugeot 5008 en de Skoda Kodiaq, om maar een paar dwarsstraten te noemen.