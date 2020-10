Opel Corsa-e vs. Renault Zoe: prijs, private lease en ruimte vergeleken

Renault Zoe ruimer dan Opel Corsa-e

Binnen in de Opel Corsa-e geldt hetzelfde als voor de buitenkant: als je niet oplet, zie je geen verschil met de gewone Corsa. De bestuurder kijkt uit op een mooi digitaal display, waarop alle noodzakelijke informatie helder is weergegeven. Dit is exclusief voor de elektrische Opel Corsa. Op het centrale beeldscherm kun je bovendien wat grafieken bekijken, die onder meer laten zien hoe zuinig je rijdt en wat dat doet met de actieradius.



Ook bij de Renault Zoe stap je geen futuristische wereld meer binnen. Dat was bij de eerste generatie nog wel zo. Bij de nieuwe Zoe zien we hetzelfde grote, rechtopstaande display dat we ook uit de Clio en de Captur kennen. Het beeld is haarscherp.



Wat ruimte betreft, zijn dit nog echt compacte auto's. Dat betekent dat je voorin voldoende ruimte hebt, maar dat het achterin inschikken is. De Corsa-e is het krapst, bij de Zoe hebben je knieën wat meer bewegingsvrijheid. Bovendien is de bagageruimte duidelijk groter dan die van de Corsa: er kan 71 liter meer in, en als je de achterbank opklapt, is het verschil liefst 183 liter.



Opel Corsa-e heeft meer veiligheidssystemen

De Opel Corsa-e heeft dan weer de meest omvangrijke veiligheidsuitrusting. Zo heeft de Opel een noodremsysteem voor in de stad, vermoeidheidsherkenning, en een SOS-knop voor het oproepen van hulpdiensten. Tegen meerprijs is de Corsa-e vanaf de GS Line zelfs te bestellen met adaptieve cruisecontrol met stop-&-go-functie. Die laatste optie is bij de Renault Zoe niet leverbaar, maar lane departure warning en een spoorassistent zijn standaard. Tegen een meerprijs van 295 euro parkeert de Zoe zichzelf in.

Opel Corsa-e prijs en private lease

Dit hoofdstuk zorgt voor hoofdbrekens, maar ook voor vreugdekreten. De prijs van de elektrische Opel Corsa-e is nog een van de minpunten: die is nét te hoog voor de particuliere koper. Een Opel Corsa 1.2 Turbo met evenveel vermogen als de Corsa-e kost 25.999 euro, en is dus 4500 euro goedkoper. Er is maar één motorvariant van de Corsa-e te koop, maar wel met verschillende boordladers. Met 7,4 kW (1-fase)-boordlader kost hij 30.599 euro, met 11 kW (3-fasen)-lader 31.599 euro. Het opladen van de accu gaat sneller met een driefasen-boordlader. Laad je je accu thuis op, dan moet de elektricien wel een driefasen-aansluiting aanleggen in de meterkast. Een Opel Corsa private leasen kan vanaf 379 euro per maand.



Renault Zoe accupakket huren

Bij Renault heb je meer mogelijkheden: de Renault Zoe is er ook met minder vermogen (109 pk). Verder kun je het accupakket huren. Als je dat doet, wordt de prijs van de elektrische Renault Zoe veel lager. Die bedraagt dan 25.390 euro. Er bestaan verschillende tarieven voor de huur, bij de duurste optie (onbeperkt aantal kilometers) betaal je liefst 124 euro per maand. Kies je voor private lease bij de Renault Zoe, dan betaal je 409 euro per maand.



Elektrische auto: geld besparen

Er staan aanzienlijke voordelen tegenover de hoge basisprijs van elektrische auto's. Zo betaal je geen wegenbelasting en zijn de stroomkosten een fractie van het bedrag dat je aan brandstof kwijt zou zijn. De onderhoudskosten van elektrische auto's zijn bovendien laag (in beide gevallen zo’n 420 euro per jaar), omdat ze veel minder bewegende delen hebben dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Ook de restwaarden van de Opel Corsa-e (57 procent van de nieuwprijs na 4 jaar) en Renault Zoe (54,6 procent) zijn hoog. Nederland heeft een prima infrastructuur voor laadpalen, met name in (middel)grote steden is het aanbod groot. Nu maar hopen dat je buurtgenoten geen laadpaalklevers zijn …



