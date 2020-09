Voorzichtige eerste review: Ford Mustang Mach-E in Rotterdam

Hoe zat het ook alweer met die elektrische Ford Mustang?

Dat was even wennen voor alle liefhebbers van de meest iconische Ford. Voor het eerste volledig elektrische model van Ford, kreeg de naam Mustang een nieuwe lading. De Ford Mustang Mach-E heeft niets te maken met cubic inches en ponycars, hij komt er alleen met een elektromotor.

De komst van de elektrische Ford Mustang Mach-E was al bekend, maar Ford heeft nu ook een extra spannende versie onthuld: de Ford Mustang Mach-E GT. Die levert 465 pk, heeft een koppel van 830 Nm, sprint in 3,7 seconden naar 100 km/h en heeft een topsnelheid van 200 km/h. Het grote accupakket van 88 kWh (netto) maakt deze fijne prestaties mogelijk.



Ook het uiterlijk is spectaculairder. De Mach-E GT heeft een speciale grille, grote luchthappers, 20-inch lichtmetalen wielen en adaptieve dempers. Hij is er in twee kleuren: felblauw en oranje. Met een volle accu, is de actieradius van de Ford Mustang Mach-e GT 500 kilometer. Als de accu na een sportieve rit sneller leegstroomt dan je lief is, dan kun je aan de snellader in 10 minuten 119 kilometer actieradius ‘bijtanken’.

Hoe rijdt de nieuwe Ford Mustang Mach-E (2021)?

Zoals gezegd: we mogen alleen meerijden met een Ford-testrijder. Nog niet de GT helaas, het gaat om een First Edition met 337 pk. Omdat we niet sturen, kunnen we extra goed op het interieur letten. Bij het dashboard is goed naar Tesla gekeken: knoppen vind je niet, een enorm touchscreen van 15,5-inch (bijna 40 cm) domineert vrijwel de hele middenconsole. Alleen voor de neus van de bestuurder, bevindt zich een klein digitaal instrumentarium - iets wat bij de Tesla Model 3 en Model Y ontbreekt.

We rijden in de avondspits door Rotterdam, waardoor het panoramische dak een prachtig uitzicht biedt over de skyline. Maar opschieten? Nee. Om tóch even los te gaan, heeft Ford een parkeergarage afgehuurd, zodat we kunnen meemaken wat er gebeurt als je 581 Nm op alle vier de wielen loslaat. Ook nu zie je dat Ford goed gekeken heeft naar Tesla. De Tesla Ludicrous Mode heet bij de Mustang ‘Untamed’. Leuk bedacht: een Mustang is een paard, dat in de meest sportieve stand ongetemd zijn krachten tentoonspreidt. Zo’n snelle acceleratie blijft spectaculair, maar we raken ook een beetje verwend. Niet alleen diverse Tesla-modellen, ook de misselijk makend snelle Porsche Taycan heeft onze maag al eens steviger op de proef gesteld dan de Ford.

De ruimte achterin is voldoende, voorin zit je op fijne sportstoelen. Van onze ervaringen achter het stuur, hopen we je begin 2021 op de hoogte te brengen, als de elektrische Mustang echt in Nederland is.

Moet Tesla bang worden voor de Ford Mustang Mach-E?

Puur naar de prestaties kijkend, hoeft dat niet. Neem de Tesla Model X Performance, het topmodel met een 95 kWh-accupakket en een elektromotor die goed is voor 836 pk en 1000 Nm. Hij doet 2,8 seconden over de honderdsprint en heeft een actieradius van 440 kilometer. De Tesla Model X Performance kost iets meer dan 107.000 euro. De prijs van de Mustang Mach-E GT is nog niet bekend, maar zal niet het koopje van de maand worden.



Heeft de Ford Mustang Mach-E nog leuke gadgets?

Het is maar hoe je dat bekijkt. Eigenlijk ontbreekt een gadget, namelijk de sleutel. Hoe je dan toch in je auto kunt stappen? Via een speciale Mustang-app op je mobiele telefoon kun je de auto ontgrendelen en weer op slot zetten. Mocht je telefoon onverhoopt leeg zijn, dan hoef je niet te wanhopen. De Mustang Mach-E kan ook met een pincode worden geopend, een feature die dure Amerikaanse auto’s in het verleden ook al hadden. Op de B-stijl licht een toetsenbord op, waardoor je toch weg kunt rijden. Mocht je dit te veel gedoe vinden: desgewenst levert Ford de Mustang Mach-E ook gewoon met een sleutel.



Voorin, waar in de traditionele Mustang een V8 buldert, zit een extra bagageruimte met een stop aan de onderkant, zodat je hem makkelijk kunt schoonspoelen. Maar als het aan Ford ligt, kun je de Mustang Mach-E ook als barbecue gebruiken. Via de app kun je de bagageruimte voorin bovendien op afstand ontgrendelen, zodat de pakketbezorger er een pakketje in kan plaatsen.



Wanneer komt de Ford Mustang Mach-E en wat is de prijs?

Vanwege corona is de levertijd van de Ford Mustang Mach-E behoorlijk vertraagd. Halverwege september werd de productie pas opgestart, in de fabriek in Mexico. Dat had eigenlijk al in het voorjaar moeten gebeuren.

Eind 2020 worden de eerste Mustangs verscheept naar Europa, waarna de auto’s pas in loop van 2021 in de showroom staan. De prijs van de Ford Mustang Mach-E is 49.925 euro (achterwielaandrijving, actieradius 440 km, accupakket 68 kWh). De Ford Mustang Mach-E met vierwielaandrijving kost 57.665 euro (zelfde accupakket, actieradius 400 km). De rijk uitgeruste First Edition (70.940 euro) is al helemaal uitverkocht, ondanks de lange levertijd. In Nederland hebben liefst 1800 mensen deze uitvoering besteld.

En wanneer komt de extra sportieve Ford Mustang Mach-E GT dan naar Nederland?

Pas eind 2021 staat de Mustang Mach-E GT in de showroom. De prijs is nog niet bekend.