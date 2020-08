Eerste review: Suzuki Ignis facelift (2020)

In een ideale wereld zou Suzuki zijn Japanse modellen ook naar Nederland halen. Niet allemaal, maar zeker weten de Alto, Hustler en Xbee. Heb je ze even niet op je netvlies? Google ze dan gerust. Je zult verrast worden door de hebberigheid die in je opborrelt. Want ook wij gingen voor de bijl, in de lente van 2018, toen we een week lang Tokio en Yokohama bezochten. Het is dat we op de terugweg niet meer gewicht mochten meenemen, anders hadden we een Suzuki Alto Turbo RS in onze bagage verstopt.

Het boos kijkende hatchbackje heeft met deze Suzuki Ignis gemeen dat hij een vleugje retro met zich meedraagt. En als we dat ‘vleugje’ zouden moeten plaatsen, dan komen we in de jaren zeventig uit. Kijk maar eens goed naar het ontwerp van de Ignis. Zie je die drie streepjes op de C-stijlen? Die komen van de Suzuki SC100 GX, een piepklein coupeetje met de motor achterin, dat in 1979 zijn Europese debuut maakte op de AutoRAI in Amsterdam.

Suzuki Ignis facelift: neus met Jimny-details

De huidige generatie Ignis – die in 2016 debuteerde – is een kruising tussen een hatchback en een suv (net als zijn voorganger, eigenlijk). Suzuki heeft hem eerder dit jaar een redelijk uitgebreide facelift gegeven, waarbij vooral de suv-elementen wat meer zijn aangezet. De grille heeft nu dezelfde blokjes als die van de Jimny, waardoor de Ignis lijkt te grijnzen als de vriendelijke geest uit de Japanse anime My Neighbor Totoro. Voor en achter wordt de auto ‘beschermd’ door skidplates.

We schrijven ‘beschermd’ met opzet tussen aanhalingstekens, want de platen zijn van plastic en van enige offroad-capaciteiten kun je bij de voorwielaangedreven Ignis niet spreken. Daarvoor moet je bij de Ignis Allgrip zijn.

“Ook al is de Ignis klein van stuk, achter het stuur zit je vrij hoog.”

Suzuki speelt met het model vooral in op de nog steeds groeiende vraag naar suv’s en crossovers. Want ja, ook al is de Ignis klein van stuk, achter het stuur zit je vrij hoog. En dat vinden veel mensen fijn, want het geeft je een beter overzicht in het verkeer. De Suzuki Ignis is kort, smal, hoog en relatief zacht geveerd. Heb je een sportievere rijstijl, dan zul je niet blij worden van het overhellen van de koets. Doe je het over het algemeen rustiger aan, dan spreekt het wat weke, vooral op comfort afgestemde onderstel je zeker aan. In de stad geldt voor iedereen: de Ignis is heerlijk handzaam en optimaal overzichtelijk.

Suzuki Ignis automaat: test voor aanschaf

De toevoeging ‘Smart Hybrid’ aan de modelaanduiding slaat op het mildhybrid-systeem dat de Ignis aan boord heeft. Door de extra accu die erbij hoort, kun je maximaal gebruikmaken van het start-stopsysteem. Het is verbazingwekkend hoe lang je met uitgeschakelde verbrandingsmotor voor het stoplicht kan staan wachten. Geinig detail – dat bij ons enorm op de competitiedrang werkt – is de timer die op het dashboard weergeeft hoe lang je tijdens een rit met uitgeschakelde motor hebt gestaan.

Daarover gesproken: de 1,2-liter viercilinder van de Suzuki is niet van de verfijndste soort. Het is een brommertje, in de letterlijkste zin van het woord, met een iets kleinere cilinderinhoud dan voorheen en ook minder vermogen en koppel. De 1242 cc-krachtbron die voor de facelift in de Ignis lag, kwam tot 90 pk en 120 Nm. Zijn 1197 cc-opvolger houdt het bij 83 pk en 107 Nm voor gezien. Het maakt voor de prestaties niet heel veel uit. De Ignis is vlot genoeg. Bovendien blijkt-ie behoorlijk zuinig.

Ben je in de markt voor een Suzuki Ignis? Dan raden we je dringend aan om zowel met de handgeschakelde versie als met de cvt-variant te gaan proefrijden. Die laatste is voorzien van een continu variabele transmissie, die de motor – afhankelijk van je gasinput – op een ideaal toerental houdt. Wat in de praktijk vaak betekent: een hoog toerental. Wij zijn er geen fan van, zeker omdat er dan best veel motorgeluid in de cabine doordringt. Het is dus zaak om voorzichtig met het gas om te gaan.

Suzuki Ignis: problemen met lange benen?

Achter het stuur van de Suzuki Ignis heb je altijd ruimte genoeg, zelfs als je meer dan 1,90 meter lang bent. Op de tweede zitrij is het wat meer behelpen, maar dat is normaal in deze klasse. Door de achterbank naar achteren of naar voren te schuiven, creëer je meer beenruimte of meer bagageruimte. Met de rugleuning volledig neergeklapt groeit het krappe kofferbakje – dat helaas een forse tildrempel heeft – in één keer van 267 naar 1100 liter.

“Wil je de middenconsole in het oranje? Of de luchtroosters in het blauw?”

Naar mooie interieurmaterialen zoek je in de Ignis tevergeefs. Wederom: dat is in de klasse waarin hij opereert vrij gebruikelijk. Opvallend zijn de mogelijkheden om het geheel te personaliseren. Wil je de middenconsole in het oranje? Of de luchtroosters in het blauw? Het kan allemaal. Het infotainmentsysteem met touchscreen is standaard vanaf de Ignis Select. De bediening van het radiovolume via het scherm is niet handig, maar gelukkig heb je daarvoor ook een knop op het stuur.

Conclusie Suzuki Ignis facelift (2020)

Suzuki beheerst de kunst om zoveel mogelijk binnenruimte in een zo compact mogelijke verpakking te stoppen. Soms mondt dat uit in Wagon R+-achtige misperen (herinneren jullie je die nog?), maar dit keer niet. De Suzuki Ignis facelift is een kleine charmeur. Hij kijkt je aan met een smekende kitten-blik, waardoor je hem bijna alles vergeeft. Bijna, maar niet alles. Want dat viercilinder motortje is wel érg rauw.