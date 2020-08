Nieuwe Toyota Yaris: test, prijzen en uitvoeringen

Wat is er veranderd sinds de eerste review van de Toyota Yaris Hybrid?

Technisch veranderde er niets meer, maar we rijden nu met een Toyota Yaris zonder camouflage. Toen wisten we niets over prijzen en uitvoeringen. Die weten we nu wel. Over het rijden kunnen we deze keer kort zijn: de Toyota Yaris Hybrid met 116 pk veranderde van een niemendalletje in een uitstekend rijdende auto. Het nieuwe onderstel biedt een uitstekende balans tussen comfort en sportiviteit. Nog meer voordelen: het verbruik van de Toyota Yaris is laag. In theorie haal je 3,8 l/100 km (WLTP), maar zelfs in de praktijk bleven we daar maar 0,4 liter boven. Een verbruik van 1 op 23,8 is uitstekend.

Het uiterlijk is frisser dan voorheen. Toyota maakte beter gebruik van de afmetingen: de Yaris werd 5 millimeter korter, maar de wielbasis groeide juist met 50 millimeter. We ontdekten toch een minpuntje: de grotere wielbasis betekent helaas niet dat de ruimte achterin riant is.



Welke uitvoeringen zijn er en wat is de prijs van de Toyota Yaris?

Er zijn verschillende uitvoeringen van de Toyota Yaris. De vanafprijs van de Toyota Yaris is 17.895 euro. Je krijgt dan geen hybride Toyota Yaris, maar een versie met 1,0-liter benzinemotor (72 pk) en een handgeschakelde vijfbak. Ter vergelijking: de prijs van een Volkswagen Polo is 20.5625 euro (90 pk), voor een Opel Corsa (75 pk) betaal je 17.699 euro.



Er is ook een Toyota Yaris met 1,5-liter benzinemotor (121 pk), maar dan heb je nog steeds geen Toyota Yaris Hybrid. De Toyota Yaris 1.5 VVT-i kost 21.495 euro, dan krijg je een behoorlijk goed uitgeruste First Edition met 16-inch wielen en een multimediasysteem met Apple CarPlay, Android Auto en DAB+.



Wil je een Toyota Yaris Hybrid met automaat, dan is de prijs nog hoger. Dan moet je 24.295 euro bij de Toyota-dealer achterlaten. Wie een Toyota Yaris wil hebben met écht alles erop en eraan, betaalt minstens 28.495 euro (Yaris Hybrid Launch Edition). Toyota pakt uit met sportstoelen, halfleren bekleding, dodehoekwaarschuwing, spoorassistent, een head-up display en een automaat. De Toyota Yaris staat in september 2020 bij de dealer.







Komen er ook andere uitvoeringen van de Toyota Yaris?

Zeker. De Toyota Yaris Cross bijvoorbeeld, die in 2021 komt. Deze crossover, gaat de concurrentie aan met auto’s als de Renault Captur en de Volkswagen T-Cross. Toyota werkt hard aan een spannender imago. Voor de liefhebber staat daarom de Toyota GR Yaris in de planning. De vierwielaangedreven Yaris GR levert 261 pk (met een driecilinder!) en wordt door Toyota’s raceafdeling Gazoo in elkaar geschroefd. De prijs van de Toyota GR Yaris zal waarschijnlijk meer dan 60.000 euro bedragen.

En hoe zit het met de elektrische Toyota Yaris?

Toyota is daar klip en klaar over. Nee, er komt geen elektrische Toyota Yaris. Ondanks subsidies in Nederland, Frankrijk en Duitsland en uitstekende verkoopcijfers voor de elektrische Peugeot 208 en Opel Corsa.

Het merk redeneert dat kopers te veel opzien tegen het gedoe met laden en dat de hybride Toyota Yaris op dit moment precies is wat de Yaris-rijder wil. Zou dat echt de reden zijn of verkijkt Toyota zich op de populariteit van de elektrische auto? Het nieuwe platform waarop de Yaris staat, is wel geschikt voor volledig elektrisch rijden. Dus wie weet bedenken de Japanners zich nog ...