Test: is de Ford Puma duurder dan de Renault Captur en de VW T-Cross?

We kiezen voor populaire benzinemotoren. De Ford Puma 1.0 Ecoboost Hybrid (met 48V-startgenerator) heeft 125 pk. De Renault Captur TCe 130 heeft 5 pk meer en de Volkswagen T-Cross 1.0 TSI moet het doen met 115 pk.



Prijzen: van 25.890 euro (Renault) tot 27.985 euro (T-Cross)

De Renault Captur is de goedkoopste van de drie, maar er zit wel een kleine adder onder het gras. De Fransen hebben de prijsverhoging die sinds 1 juli geldt vanwege nieuwe WLTP-regels, nog niet doorgevoerd. Bekijk je de prijslijst, dan denk je dat je klaar bent voor 25.890 euro, maar waarschijnlijk komt daar nog een bedrag van zo'n 400 euro bovenop. Volkswagen en Ford hebben hun huiswerk al wel gedaan. Een Ford Puma Hybrid kost 27.405 euro, voor een Volkswagen T-Cross 1.0 TSI betaal je 27.985 euro.

Garantie: bij de Captur geen levenslange pechhulp



Op de Renault Captur krijg je drie jaar fabrieksgarantie, op de Ford Puma en de Volkswagen T-Cross twee jaar. Als de auto's volgens de boekjes hun servicebeurten krijgen bij de officiële dealer, geven Ford en Volkswagen een levenslange pechhulpgarantie. Renault vindt het na twee jaar al welletjes met die service. Alle drie de auto's wegen ongeveer evenveel, zodat ze in hetzelfde tarief vallen voor de wegenbelasting. Elk kwartaal betaal je 156 euro. Op het gebied van afschrijving hebben alle drie de auto's na vier jaar nog meer dan de helft van hun waarde behouden.



Private lease: Renault Captur voor 496 euro per maand

Een auto private leasen wordt steeds populairder. Grappig genoeg zien we de bedragen verschuiven: een Volkswagen T-Cross private leasen is het goedkoopst, terwijl hij juist het duurst is als je hem wilt kopen. Elke maand betaal je 457 euro. De Ford Puma private leasen kost 494 euro, terwijl je bij de Renault Captur 496 euro betaalt. We rekenen even door hoeveel goedkoper een Volkswagen T-Cross private leasen per jaar is. Het scheelt je 468 euro ten opzichte van een Captur. Kun je toch weer een weekendje van weg.



Ruimte: Volkswagen T-Cross heeft grote bagageruimte

De Ford Puma is niet de ruimste auto in zijn klasse. Zowel voorin als achterin heb je in de Renault Captur en de Volkswagen T-Cross meer ruimte tot je beschikking. Dat ligt ten dele aan het glazen panoramadak van onze testauto. Dat laat weliswaar veel licht naar binnen, maar slokt ook veel hoofdruimte op.

Met een inhoud van 401 liter is de bagageruimte van de Ford Puma niet meer dan doorsnee. De Renault Captur heeft een laadvolume van 422 liter, de Volkswagen T-Cross van 455 liter. Ford heeft wel een geinige verrassing. Wanneer je in de Puma de vloer van de kofferbak optilt, vind je de zogenaamde MegaBox. Dat is een kunststof bak met een inhoud van 68 liter, waarin je je modderlaarzen, koikarpers, archeologische vondsten, eigenhandig gestoken asperges en/of een beblubberde bouvier kunt vervoeren. Er zit een stop in de bodem, zodat je de box schoon kunt spoelen en weer leeg kunt laten lopen. Een slimme opvulling van de loze ruimte direct achter de achterbumper.

Conclusie



Zoek je de ruimste gezins-suv in dit segment, dan ontkom je niet aan de Volkswagen T-Cross. Wil je de meest comfortabele compacte suv, die ook nog eens erg scherp geprijsd is, dan is de Renault Captur jouw keuze. Ben je op jacht naar een auto die weliswaar niet de ruimste is, maar wel een complete veiligheidsuitrusting heeft en veel rijplezier biedt - tegen een behoorlijk aantrekkelijke prijs - dan kun je niet om de nieuwe Ford Puma heen.