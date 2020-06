Eerste review: Mazda MX-30

Wat is er opvallend aan de Mazda MX-30?

Aan het uiterlijk zie je in eerste instantie niets raars, tot je het achterportier opent. Dat gaat in tegengestelde richting. Als Mazda een model de typebenaming MX geeft, weet je dat er iets bijzonders aan de hand is. De MX-5 markeerde de terugkeer van de betaalbare roadster, de MX-30 is de eerste volledig elektrische Mazda.

De rijeigenschappen van de Mazda MX-30 zijn anders dan die van andere elektrische auto’s. Mazda wil dat mensen die net uit een auto met verbrandingsmotor stappen zich meteen thuis voelen. Het geluid van de elektromotor wordt daarom overstemd door een kunstmatig gecreëerde klank die je associeert met een benzinemotor. Dat zijn geen verpletterende V12-uithalen, het gaat heel subtiel.

“

Als Mazda een model de benaming MX geeft, weet je dat er iets bijzonders aan de hand is.

”

Remmen doe je ‘gewoon’ met het rempedaal. Bij merken als Mini is het al voldoende dat je het motorpedaal loslaat. De beleving in een Mazda MX-30 is daarom anders: je vergeet dat je onderweg bent in een elektrische auto.

Bij een lange rit is het overigens niet handig als je je daar niet bewust van bent. De MX-30 is geen elektrische kilometervreter: je komt in de praktijk met wat goede wil tot maximaal 200 kilometer. Het accupakket heeft een capaciteit van 35,5 kWh, wat kleiner is dan de batterij van een elektrische Skoda Citigo (36,8 kWH). Voordeel is dat de milieubelasting van een kleine accu relatief is: hoe groter een accupakket, des te meer energie het kost om hem te maken. Bovendien, zo redeneert Mazda: voor woon-werkverkeer is een range van 200 kilometer meer dan genoeg.



Wat is er goed aan de Mazda MX-30?

Er zit iets in om een elektrische auto zoveel mogelijk te laten rijden als een auto op benzine. De Mazda MX-30 voelt meteen vertrouwd aan – alsof je een Mazda CX-30 met een automaat rijdt. Het interieur is mooi en hint naar een ver verleden: Mazda begon ooit als kurkfabrikant. Daarom waren de designers ‘kreatief met kurk’: het materiaal is onder meer in de middentunnel verwerkt. De stoelbekleding is gemaakt van gerecyclede petflessen.

De elektromotor levert prestaties die bij een ontspannen rijstijl passen: een vermogen van 145 pk, een koppel van 270 Nm, een 0-100 in 9,7 seconden en een begrensde top van 140 km/h. Het onderstel is stevig afgestemd, zonder oncomfortabel te zijn.



Wat kan er beter aan de Mazda MX-30?

Een Mazda MX-30 is door de beperkte actieradius geen ideale vakantie-auto. Vanuit Utrecht haal je nét Vaals (196 kilometer). Een groter nadeel is de krappe instap naar achteren en de beperkte ruimte op de achterbank. Vooral de beenruimte valt tegen, bovendien zie je door het kleine raampje nauwelijks daglicht.



Wanneer komt de Mazda MX-30 en wat is de prijs?

De Mazda MX-30 is al te bestellen en staat in september in de showroom. Voor leaserijders valt hij in het gunstige bijtellingstarief van 8 procent, dat nog geldt tot en met 31 december. Ook voor particulieren kan de MX-30 interessant zijn. Hij kost 33.990 euro, maar de overheid geeft 4000 euro aanschafsubsidie. Daarmee is hij iets goedkoper dan de basisversie van de Mazda CX-30, die 30.490 euro kost en een 122 pk sterke benzinemotor heeft. Bovendien is de elektrische Mazda MX-30 rijker uitgerust. Mazda heeft op dit moment al 265 Nederlanders weten te verleiden tot aanschaf.

Mazda werkt ook aan een MX-30 met een wankelmotor, die stroom kan genereren en als range-extender dient. Deze auto komt op z’n vroegst eind 2021 op de markt, waarbij het de vraag is of hij ook in Nederland geleverd wordt. Doordat deze MX-30 auto vanwege de range extender meer dan 0 gram CO2 uitstoot, komt hij niet in aanmerking voor alle belastingvoordelen en subsidies voor elektrische auto’s.



Wat vind ikzelf van de Mazda MX-30?

Mazda is altijd eigenwijzer dan andere merken en vaart ook zijn eigen elektrische koers: de rijbeleving van een benzineauto was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de MX-30. Met de rijeigenschappen van de CX-30 is dan ook niets mis. De actieradius van krap 200 kilometer is klein, maar voldoet voor de meeste ritten. Bovendien is de relatief lage milieubelasting van het bouwen van de MX-30 ook wat waard. Ik zie eigenlijk maar één nadeel: ik zit liever niet op de krappe achterbank zonder daglicht …