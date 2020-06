Audi E-Tron Sportback: de onzin van digitale zijspiegels

Sommige moderne features zijn niet per se een verbetering. We verlangen bijvoorbeeld regelmatig naar ouderwetse knoppen op het dashboard, voor de bediening van de radio en de airco. Audi gaat een stap verder en levert zijn elektrische E-Tron en E-Tron Sportback desgewenst met Audi virtual mirrors. De prijs van digitale camera's op de Audi E-Tron is 1434 euro. De gewone zijspiegels worden van de auto geschroefd. De beelden van de camera's worden op kleine led-schermen in de portieren geprojecteerd. Klinkt spannend, maar werkt voor geen meter.

Digitale spiegels onveilig

We reden onlangs met de nieuwe Audi E-tron Sportback, die waarschijnlijk in juli bij de dealer staat. Aanstaande zondag zetten we de test online, maar deze ergernis delen we vast. Telkens bij het invoegen staarden we naar de plek waar normaal de spiegels zitten. En zagen we dus niet of er verkeer achter ons reed. Het zal een kwestie van wennen zijn. Maar dan nóg. De weergave op het scherm is minder duidelijk en minder logisch dan wanneer je met je eigen ogen kunt kijken. Als de zon op het scherm schijnt, zie je nog minder. En hoe zit het met de kwaliteit van de pixels na een jaar of vijf? Of wanneer een vlieg te pletter slaat tegen de camera? Veilig is anders …

Test Audi E-Tron Sportback

De digitale buitenspiegels bevallen dus niet zo goed, maar er is ook heel veel wél goed aan de Audi E-Tron Sportback. Onze belevenissen zetten we aanstaande zondag online.