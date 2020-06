Skoda staat erom bekend ruime auto’s te bouwen. Dat het merk daarbij niet bang is om op de tenen van zijn concerngenoten te trappen, blijkt wel uit de afmetingen van de Kamiq. Hij is 10 centimeter langer dan zijn concullega’s. Die extra centimeters zijn niet opgegaan aan dikkere bumpers, maar komen ten goede aan de binnenruimte. Vooral de beenruimte voor de passagiers op de achterbank is indrukwekkend. Er zijn suv’s uit het grotere segment waarin je minder ruim zit dan in deze stads-suv.



Volkswagen T-Cross is lelijk afgewerkt



Dit is niet de eerste keer dat we mopperend naar de grijze kunststoffen in het interieur van de T-Cross kijken. Ditmaal kunnen we ons ongenoegen meteen toetsen door achter het stuur van de Seat Arona of Skoda Kamiq te stappen. Het binnenwerk van beide auto’s heeft inderdaad een hoogwaardiger uitstraling. Wat betreft de bediening, zien we veel overeenkomsten in de schakelaars, knoppen en indeling. Maar niet alles is hetzelfde. Zo heb je in de Kamiq geen drukknoppen om de luchtstromen te regelen. Daarvoor moet je in het klimaatmenu op het touchscreen duiken en dat werkt omslachtig. Daar staat tegenover dat de Skoda zich wel lekker snel koppelt met je telefoon.



Kamiq: afmetingen en kofferruimte zijn enorm



Offer je de achterbank op, dan heeft de Skoda Kamiq ook de grootste kofferbak (1395 liter) van het drietal. Met de rugleuning in stelling heeft de Volkswagen T-Cross het grootste standaardvolume (455 liter). Speelt Volkswagen hierbij een beetje vals door de T-Cross standaard van een verschuifbare achterbank te voorzien? Misschien. Zo’n bank die naar voren en achteren beweegt, zorgt er in ieder geval voor dat je de beschikbare ruimte handiger kunt gebruiken. Bovendien is zijn bijrijdersstoel neerklapbaar. Daar gaat je excuus om de verrotte schuttingpalen niet zelf aan te pakken, maar ze te laten vervangen door een mannetje.



Volgende week: zijn deze auto's wel veilig?

De strijd is spannend, Skoda deelt een belangrijke eerste tik uit. Hij is het ruimst (niet verrassend), maar ook het mooist afgewerkt (wél verrassend). Volgende week kijken we naar de veiligheidsuitrusting en de prijzen van de Seat Arona, de Skoda Kamiq en de Volkswagen T-Cross.



