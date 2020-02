Eerste review Peugeot 3008 Hybrid4

Wat bevalt er aan de Peugeot 3008 Hybrid4 (2020)?

Wat ons in de Peugeot 3008 Hybrid4 meteen opvalt, is dat je vrijwel geen bandengeroffel of windgeruis hoort. In de elektrische modus is hij hierdoor stiller dan de Peugeot 508 Hybrid. Omdat de vering van de 3008 Hybrid4 ook iets vergevingsgezinder is dan die van de 508, staat het comfort op een zeer hoog niveau. Inwoners van een net opgeleverde, nog niet geasfalteerde vinexwijk hoeven hun Peugeot 3008 Hybrid4 niet aan de rand van het nieuwbouwproject te laten staan. De vierwielaandrijver voelt zich prima thuis in diepe modderplassen en op mulle zandpaden. Voor een steile helling draait-ie zijn hand evenmin om. Met speels gemak klimt de stekker-SUV omhoog en dankzij de elektronische afdaalassistent rijdt hij heel beheerst weer heuvelafwaarts.