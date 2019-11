1. Wat valt er op aan de nieuwe Volvo XC90?





Dat je aan het uiterlijk bijna niet ziet dat-ie een facelift heeft gehad. De meest ingrijpende wijziging is dan dat de Volvo XC90 en XC60 mild hybrid-technologie hebben. Daarbij worden de startmotor en de dynamo vervangen door een elektromotor. Deze is alleen aanwezig om de verbrandingsmotor te ondersteunen, de XC90 kan dus niet puur op de elektromotor rijden. De elektromotor maakt gebruik van de energie die vrijkomt bij het remmen en vervolgens wordt opgeslagen in een 48-voltaccu. Deze energie geeft vervolgens een boost aan de verbrandingsmotor tijdens het starten en optrekken. De elektromotor is goed voor 14 pk en 40 Nm extra.







2. Wat is er goed aan de nieuwe Volvo XC90?

Op de snelweg kun je je geen fijnere auto wensen dan de Volvo XC90. Allereerst is de viercilinder turbodiesel bijzonder stil, zelfs bij snelheden rond de 180 km/h (we maakten een uitstapje naar Duitsland) dringt nauwelijks motorgeluid het interieur binnen. Ook de banden dringen zich niet op en het geraas van de wind pijnigt je oren op hoge snelheid niet. De luchtvering weet alle hobbels en dwarsrichels subliem te filteren. Onverstoorbaar dendert de Volvo XC90 door. Standaard worden alle vier de wielen aangedreven.

3. Wat is er mis met de nieuwe Volvo XC90?

Het klinkt leuk, een gemiddeld verbruik van 6,3 l/100 km. Maar een bekend euvel van Volvo – dat zescilinders in de ban deed – is dat de motor in de praktijk veel dorstiger is. Ga maar na: een relatief kleine viercilinder moet een zwaarlijvige auto van 2100 kilo voortstuwen. Dat doet-ie prima, maar hij wil wel minstens drie liter meer diesel hebben dan hij in theorie belooft. Ondanks het mild hybrid-systeem … Met zijn afmetingen is de Volvo XC90 bovendien niet je beste vriend in smalle straten en krappe parkeergarages.

4. Wanneer komt de nieuwe Volvo XC90 en wat gaat-ie kosten?

De Volvo XC90 staat al bij de dealer en kost 79.995 euro (B5 Benzine). De B5-diesel is er vanaf 82.995 euro, onze R Design kost 87.995 euro. Maar met wat smakelijke opties zit je al snel ruim boven de ton. Onze testauto met 22-inch wielen, metallic lak, luchtvering, een winterpakket en een Bowers & Wilkins-geluidsinstallatie kost 112.542 euro.

5. Wat vind ikzelf van de nieuwe Volvo XC90?

Een groot fan van SUV’s zal ik nooit worden, maar als comfortliefhebber is het toch wel bijzonder goed toeven in de Volvo XC90. Hij heeft stoelen waar je het liefst eeuwig op wilt blijven zitten en het geluidsniveau en de fijne opties dragen ook bij aan de ongekende luxe aan boord.