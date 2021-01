Nu in de winkel! De nieuwste uitgave van Auto Review

In Auto Review nummer 1 voelen we meer dan twintig nieuwe auto's aan de tand, waaronder bestsellers als de vernieuwde Volkswagen Tiguan en de langverwachte Fiat 500e.

100% elektrisch, 100% verschillend

In 2020 kwam er een stortvloed aan elektrische modellen op de markt. De Hyundai Kona Electric was de enige van ons testtrio die je precies een jaar geleden ook al kon kopen. De Peugeot e-2008 en Mazda MX-30 volgden afgelopen zomer. Zoals gebruikelijk, doet Mazda alles ook met zijn elektrische auto's nét even anders …

Nieuwe Fiat 500e

De nieuwe Fiat 500E is meer dan een mooi snoetje. Hij geeft het uitgedunde modellengamma van Fiat een broodnodige impuls en gaat de strijd aan in het inmiddels fel bevochten segment van de compacte elektrische auto's. Hoe brengt de kleine Italiaanse charmeur het er vanaf?

Citroën C4: lekker begin van 2021

Wanneer je als ‘jongen van de gestampte pot’ voor het eerst een Franse delicatesse als escargots of kikkerbilletjes voorgeschoteld krijgt, moet je even slikken. Maar je laat je niet kennen. Je proeft, kauwt en bijt door … Hé, dat is eigenlijk best lekker! Zo verging het ons ook bij de eerste kennismaking met de nieuwe Citroën C4.

Tiguan: best verkochte VW vernieuwd

In 2019 werd de Golf voor het eerst voorbijgestreefd als bestverkochte Volkswagen ter wereld. Met bijna 911.000 orders was het de Tiguan die deze broedermoord op zijn geweten had. Om dit suv-succes vast te houden, heeft Volkswagen zijn bestseller vernieuwd.

