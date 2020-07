Marktplaats: de ruimste stationwagons voor de vakantie

De stationwagon heeft zijn oorsprong in de ­Verenigde Staten. Voor het vervoer van en naar trein­stations ontstond daar begin 20ste eeuw de behoefte aan taxi's die naast de nodige ­passagiers ook een hoop bagage konden ­meenemen. Om de hiervoor benodigde ruimte te creëren, vervaardigden ­carrosseriespecialisten vaak een houten ­opbouw op een bestaand personenwagenchassis. Daarbij was ­praktisch nut belangrijker dan uiterlijk vertoon: de ­station wagon was geboren

Voor de bezorgbakker

Aan die puur functionele lijn hielden autofabrikanten decennia­lang vast. Een stationwagon was handig voor de vertegenwoordiger, de loodgieter en de bezorg­bakker. De welgestelde burger en diens gezin hadden liever iets chiquers. Merken als Mercedes, BMW, Alfa Romeo en Rover hielden zich er dan ook verre van. Pas in de tweede helft van de jaren zeventig kwam er een ­kentering.



Van pakezel tot lifestylecombi



Met de zescilinder Volvo 265 lieten de Zweden zien dat een stationwagon ook luxe, veilig en comfortabel kon zijn. In 1978 volgde Mercedes met zijn ­T-model op basis van de W123-serie, de eerste in serie ­gebouwde stationwagon van het merk. BMW kwam pas in 1988 met zijn eerste station­wagon: de 3-serie Touring (E30). BMW presenteerde zijn Touring-modellen niet als praktische pakezels, maar als auto's die sportieve rij­eigenschappen combineerden met handige gebruiksmogelijkheden. Voor dure hobby's als golfen en jagen ... De term 'lifestylecombi' was ­geboren.



SUV of stationwagon?



En toen kwam de suv ... Daarbij kwam de nadruk nog meer te liggen op uiterlijk en lifestyle. Veel consumenten blijken hier gevoelig voor en hebben liever zo'n hippe, stoere hoogzitter dan een 'goeie ouwe station­wagon'. Terecht? Oké, een station­wagon heeft niet 'zo'n lekker hoge zitpositie', maar dat heeft ook voor­delen. Zo ligt het zwaartepunt lager, wat gunstig is voor het weggedrag. En een minder hoge carrosserie heeft tevens een gunstig effect op de stroomlijn en dus op het brandstofverbruik. Kijken we naar de bagageruimte, dan is die bij stationwagons met de achterbank in de normale positie vaak al riant.

Stationwagons met minstens 550 liter bagageruimte



Bij de onze Marktplaats-selectie heeft de bagageruimte zelfs een inhoud van minimaal 550 liter. Met een budget van hoogstens 20.000 euro heb je een wat ­oudere D-segmenter, maar er zijn ook verrassend veel jonge stationwagons uit het C-segment met een kingsize-kofferbak.





Mercedes E 200 CGI Estate - 2011 - 169.268 km - € 12.950

Mercedes-Benz kwam misschien relatief laat met zijn ­eerste stationwagon, tegenwoordig is de Mercedes E-klasse Estate - letterlijk - maatgevend als het op ruimte aankomt. Ook als je met vijf mensen onderweg bent, blijft er nog 695 liter over voor ­bagage. Die hoeft echt niet per se uit golftassen en een peperdure jachtuitrusting te bestaan. Mits je eerst een beschermend ­zeiltje op de fraaie vloerbedekking legt, mag je van ons best een complete bouwvakkersuitrusting, twee bouviers of een stapel ­cementzakken inladen. We vragen ons dan ook af waarom de ­eerste ­eigenaar een trekhaak onder zijn mooie zwarte E 200 CGI heeft laten schroeven. En bijna net zo verbaasd zijn we over zijn keuze voor een hand­geschakelde zesbak. Een béétje Benz verdient een automaat. Maar goed, zelf schakelen scheelt wel weer in de benzine­kosten, al is de direct ingespoten 1,8-liter ­turbomotor een relatief ­bescheiden innemer. Toch hoeft de honderdprint niet meer dan 8,7 seconden te duren en met de topsnelheid van 225 km/h kun je prestigieuze prenten ­scoren. Maar waarom zou je? Zet de cruisecontrol op 100, rijd de ster op de motorkap ­achterna en geniet van het Comfort met de grote C in deze dikke E!

+ Net zo comfortabel als-ie ruim is

- Handbak





Volvo V70 2.5 T - 2010 - 67.101 km - € 19.950

Een Mercedes E-klasse Estate mag dan de ruimste zijn, als je 'grote stationwagon' zegt, denken veel mensen toch het eerst aan een Volvo. Bovendien wordt een Volvo eerder geassocieerd met een ­kampeeruitrusting, vriendelijke labradors en biologische tuinaarde dan met gereedschapskisten, boze bouviers en zakken cement. Ook dat is sommigen wat waard. Deze Volvo V70 is er een van de laatste en ­tevens ­ruimste generatie. Wat dat betreft bood hij prima tegenwicht tegen de destijds lifestyle-achtige V60. Er past 575 liter achter de achterbank en áls de V70-rijder gaat verbouwen, dan kan hij 1600 liter aan spullen meezeulen. Bovendien kan hij de leuning van de bij­rijdersstoel naar voren klappen. De auto stamt uit 2010, dus nog vóór het tijdperk van louter viercilinders en een begrensde topsnelheid. Een turbocompressor helpt de dwars voorin geplaatste vijfcilinder aan 231 pk, waarmee je in 7,7 tellen naar 100 km/h sprint. Op de autobahn zwaai je met 235 km/h alle nieuwe Volvo's vriendelijk gedag. Maar ook als je stilstaat, trek je de aandacht met deze rode V70 in R-Design-­trainingspak. Vanbinnen gaat het feest verder met tweekleurig leer en blauwe instrumenten. Minpuntjes van deze Zweed ten opzichte van de Duitser hierboven: hij is een stuk duurder, hij is dorstiger en het comfort is minder verfijnd.

+ Hij is rood en heeft vijf cilinders

- Dorstig en duur





Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI - 2015 - 65.521 km - € 18.900

We kennen niemand die onrustig van een Volkswagen ­Passat gaat dromen. En wanneer we in een test-Passat reden, heeft niemand ons ooit gevraagd of hij een selfie met 'onze' auto mocht maken. Nee zelfs niet als er zo'n vet R-Line-pakket op zat. Kortom, een Volkswagen Passat is geen auto waarvan je snel opgewonden raakt. Toch snappen we heel goed dat de Passat jarenlang tot de populairste grote middenklassers behoorde. Al sinds de neusbeer van eind jaren tachtig is een Passat boven­gemiddeld ruim en comfortabel. Maar ook in andere opzichten doet een Volks­wagen Passat maar weinig echt fout. Dat geldt zeker voor de B8-generatie, die in 2014 het levenslicht zag. Ook met de viercilinder 1,4-liter TSI-motor (150 pk) heeft de grote stationwagon voldoende prestatie­puf. Verwacht niet dat je er echt 1 op 20 mee rijdt, zoals de fabriek beweert. Maar 1 op 15 is zeker haalbaar. En toch biedt hij duidelijk méér koffer­ruimte (650 liter) dan die ­dorstige Volvo V70 hierboven! Als je de nóg zuiniger Passat GTE wilt, gaat die vlieger trouwens niet meer op. Bij die ­plug-in hybride snoept het accupakket ­namelijk 167 liter van het laadruim op. Maar verder is ook die stekker-Passat de ideale schoonzoon. Zo, en nu even een dutje doen.

+ Doet eigenlijk niks fout

- Gááp





Skoda Octava Combi 1.2 TSI DSG - 2014 - 168.463 km - € 16.900

Skoda's staan al jaren bekend om hun riante ruimte. Deze Skoda Octavia Combi is geen uitzondering. In de kofferbak past ­sowieso 610 liter aan bagage en als je de achterste zitplaatsen ­opoffert, gaat er zelfs 1740 liter mee. Het kan bij Skoda trouwens nóg ruimer: de Superb Combi van de huidige generatie slobbert 660 tot 1950 liter naar binnen en kan dus aardig met de Mercedes E-klasse ­wed­ijveren. Met de Skoda Octavia ga je dat pleit op ruimtegebied niet winnen, maar qua luxe hoeft deze Laurin & Klement-uitvoering zich nergens voor te schamen. Het meubilair is bekleed met tweekleurig leer, schakelen doet een zeventraps DSG voor je en een ingebouwd navigatiesysteem wijst je de weg. Onder de motorkap is ook ruimte zat, want daar ligt een 1,2-liter drie­cilinder te vereenzamen. Wanneer deze 105 pk sterke basismotor een brulpoging doet, hoor je pas na een eeuwigheid de echo tegen het schutbord weerkaatsen. Ook de reacties op het gaspedaal laten even op zich wachten, al is een honderdsprint van 10,6 seconden ook geen drama. Eigenlijk past het kleine turboblokje wel bij het kalme, comfortabele karakter van de Skoda Octavia. De auto is soepel ­geveerd en stuurt licht, maar hij laat zich in bochten niet snel van de wijs brengen. De verkopende partij vraagt een kleine 17 mille voor de bijna zes jaar oude Tsjech. Daarmee is het prijskaartje pittiger dan de motor.

+ De ruimste in z'n segment, luxe uitvoering

- Prijs is pittiger dan de motor





Peugeot 308 SW 1.2 Puretech 130 - 2018 - 66.943 km - € 18.849

Dat je niet overdreven groot hoeft te zijn en evenmin het Skoda-logo hoeft te dragen om héél veel bagageruimte te bieden, dat bewijst de Peugeot 308 SW. Met de achterbank omhoog kan deze chique Fransman precies evenveel liters bagage meenemen als de Tsjech hierboven: 610 liter. Toch kunnen mensen met bindings­angst en andere frequente verhuizers beter met de Octavia in zee. Met de achterbank plat heeft de Octavia Combi 80 liter meer in de aanbieding - goed voor één verhuisdoos én een zak met vuil wasgoed. Nu we toch aan het vergelijken zijn: ook op de achterbank heeft de Octavia de meeste ruimte. Wat stelt de Peugeot daar tegenover? Wat ons betreft een veel fraaier design, zowel van­buiten als vanbinnen. Vooral het strakke dashboard en het kleine sportieve stuur geven het interieur nét dat beetje extra, al is de ­bediening even wennen. De materialen en de afwerking zijn goed voor elkaar. Een staaltje simply clever van de Peugeot: de ­achterbank gooi je heel handig plat met twee goed bereikbare ­hendels in de kofferruimte. Sturen doet de Peugeot lekker direct, maar dat betekent niet dat het onderstel uitgesproken sportief is. We ­zouden hem zelfs ouderwets comfortabel willen noemen. Met de prestaties van de 130 pk sterke drie­cilinder is weinig mis.

+ Het beste van Frankrijk: chic en comfortabel

- Krappe achterbank

Zit jouw favoriete stationwagon niet in bovenstaande selectie? In Auto Review 8 geven we nog vijf leuke suggesties. Daarnaast staat het nummer boordevol tests en mooie reportages! Onder meer van stationwagons als de nieuwe Seat Leon Sportstourer, de Skoda Octavia Combi en de Toyota Corolla Trek.