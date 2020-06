Marktplaats: compacte suv's voor de helft van de nieuwprijs

Als we de Nederlandse verkoopcijfers van 2019 bekijken, dan zien we dat 28 procent van de in 2019 nieuw verkochte ­auto's een compacte suv was. Die dingen zijn dus inderdaad behoorlijk populair.



Grote invloed Renault Captur

Over de vraag welke auto nu de primeur had in deze klasse, kun je oeverloze discussies voeren. Feit is dat de introductie van de Renault Captur in 2013 van grote invloed is geweest op de toename van de compacte stoerdoenerij op hoge poten. Daarmee had Renault niet voor het eerst een trendsetter in de gelederen. Eind jaren negentig ontketende de Mégane Scénic een vergelijkbare lawine aan compacte mpv's, een segment dat nu vrijwel volledig is verdwenen.



Stoere looks, hoge zitpositie



Blijkbaar zijn we tot het inzicht gekomen dat je als gezin met 1,7 kind niet per se een onooglijk ruimtebusje nodig hebt. En werden uitneembare stoelen en klap­tafeltjes twintig jaar geleden nog tot de eerste levensbehoeften ­gerekend, de moderne suv-rijder maalt er niet om. ­Tegenwoordig is vooral een stoere, terreinwagen-achtige ­uit­straling van belang. Wat compacte suv's nog wel gemeen hebben met hun uit de mode geraakte voorgangers, is de hoge zitpositie.

Fransen maken de dienst uit



Vrij snel na zijn debuut in 2013, kreeg de Renault Captur gezelschap van de Peugeot 2008. Enige tijd maakte het Franse tweetal de dienst uit in het segment van de compacte crossovers. Er zijn in Nederland ruim 50.000 Capturs verkocht en 29.000 2008's. Die dominantie zien we terug in het occasionaanbod. Van beide kunnen we kiezen uit zo'n duizend auto's. Alle concurrenten hobbelen daar ver achteraan, maar aan ­modellen geen ­gebrek. In totaal kunnen we kiezen uit meer dan tien ­compacte suv's, van evenveel merken.

Voor elk wat wils



Vraag is waarvan je bij zo veel mogelijkheden je keus moet laten afhangen. Ga je vooral voor het uiterlijk? Of vind je ruimte en comfort van groter belang? Wil je een populaire auto of juist een outsider? Wij proberen hier voor elk wat wils te bieden. Maar voor alle ­auto's hanteren we vier hoofdeisen: een fatsoenlijke garantie, een niet al te hoge kilometerstand, een complete uitrusting en een prijs van hoogstens 18 mille. Voor dat geld vallen de Toyota C-HR, Audi Q2 en Mazda CX-3 al af. Dieselversies laten we ­ook buiten beschouwing.



Renault Captur 1.2 TCe EDC - 2016 - 35.613 km - € 15.940

Als je in dit segment een prettig rijdende, goed uitgeruste auto met een flinke kofferbak zoekt, hoef je niet per se ­verder te ­kijken dan de Captur. Maar zelfs als je niet verder kijkt dan je Renault-neus lang is, ben je niet één, twee, drie klaar met zoeken. Op Marktplaats.nl vonden wij zo'n duizend tweedehands Capturs! Met al onze zoekcriteria aangevinkt, bleven daar nog ongeveer 120 van over. Uit alle gegadigde auto's visten wij dit sprankelend oranjerode exemplaar. Ondanks zijn bescheiden kilometerstand is hij ongeveer 10.000 euro goed­koper dan een nieuwe, ­zonder dat je je hoeft te behelpen met een karige uitrusting. Deze XMod-uitvoering is lekker compleet, met onder meer halfleren meubilair met kleurige accenten, een achteruitrij­camera, navigatie, ­stoelverwarming en cruisecontrol. Achter de grote Wybert van de meeste Capturs huist Renaults zuinige 0,9-liter driecilinder. Wij gaan liever voor de ­volwassener en krachtiger viercilinder motor. Die heeft 30 pk meer in huis en maakt de Captur een stuk vlotter, maar nauwelijks d­orstiger. Test wel even goed of de automaat schokvrij schakelt, want daar klagen sommige Captur-rijders over. Een ­softwaremodificatie schijnt het leed te verzachten.

+ Grote kofferbak, fijn weggedrag

- Geen originele keus





Ford Ecosport 1.0 Ecoboost - 2016 - 63.731 km - € 13.900

Hij is mokka en het is een compacte suv, maar het is géén Opel. Rara, wat is dat? Een bruine Ford Ecosport, natuurlijk! Al noemde Ford deze kleur niet 'Mocha Brown', maar '­Golden Bronze'. Rare jongens, die Indiërs. Ja, Indiërs, want tot en met 2016 liep de Ecosport in India van de band. Vanaf 2017 waren het ­Roemenen die hem in elkaar schroefden. Net als wel meer Fords uit die tijd, is de Ecosport een zogenaamde wereld­auto. Dat wil niet ­zeggen dat het design, de materialen en de ­afwerking van wereld­klasse zijn. Zo oogt de auto nogal ieltjes en ruikt-ie van­binnen naar een plasticfabriek. In Brazilië en India maalt ­niemand daar om, maar ­Europeanen zijn wat ­kritischer. Het dashboard komt uit de Ford Fiesta, inclusief de muizenbioscoop en het knoppen­kabinet die samen het multimediasysteem vormen. Is er dan helemaal niets goed aan de Ford Ecosport? Zeker wel, en dan hebben we het niet alleen over de redelijke prijzen en de prima uitrusting. Zo is de kleine turbo­motor een van de beste drie­cilinders die wij kennen en sturen doet de Ecosport erg strak voor zo'n telefooncel op wielen. Verder is de afwerking bij dit faceliftmodel niet meer zo dramatisch als in het begin. Ook de ampu­tatie van het reservewiel - dat op de achterklep zat - is een stap ­voorwaarts.



+ Stuurt strak, betaalbaar

- Design en afwerking zijn niet top





Peugeot 2008 1.2 Puretech - 2018 - 46.489 km - € 17.950

Is ruimte niet je eerste prioriteit, maar houd je wel van een luxe uitstraling? Dan ben je bij de Peugeot 2008 aan het juiste adres. De rank ogende Fransman is vanbinnen wat smaller dan veel concurrenten en de portieren bieden geen al te riante ­instap. Op de lage achterbank zitten volwassen passagiers met een ­chagrijnig hoofd en opgetrokken knieën. Dan heeft de bagage het beter getroffen: die beschikt met de achterbank in stelling over 350 liter. Gooi je de boel plat, dan heeft de 2008 juist minder ruimte in de aanbieding dan de meeste compacte suv's. Het gebrek aan ­centimeters en liters maakt de Peugeot goed met chic ogende en goed zittende sportstoelen. Hoewel - voor de beste klanten van de Weight Watchers zijn ze aan de smalle kant. Ook deze 2008 heeft het voor moderne Peugeots kenmerkende, laag geplaatste stuurtje. Of het al dan niet ­bevalt, is onder meer afhankelijk van je lichaamslengte. Die speelt trouwens ook een rol bij je beoordeling van het panoramadak. Grote mensen stoten algauw hun hoofd. Stond je niet vooraan toen ze de centimeters uitdeelden, dan ben je blij met de zee aan licht. Technisch is deze 2008 up-to-date met z'n zuinige doch vlotte drieclinder turbomotor. De uitrusting is riant: navi, een parkeercamera en climate control zijn allemaal aanwezig.

+ Als nieuw, chic en compleet

- Niet de ruimste





Nissan Juke 1.6 Turbo Nismo - 2013 - 67.269 km - € 14.950

De Renault Captur mag de compacte suv dan definitief op de kaart hebben gezet, de Nissan Juke was er mooi drie jaar eerder! In het begin keken we een beetje raar tegen zijn clowneske verschijning aan, toch werd de Juke een wereldwijd succes. Niet voor niets hield de eerste generatie het tot 2019 vol. Op Marktplaats.nl ­kwamen we meer dan 300 gebruikte Jukes tegen, waaronder deze 1.6 Turbo Nismo. Zijn typebenaming verraadt het al een beetje: dit is een wolf(je) in clownskleren. Onder de grillig gevormde motorkap verstopt deze lolbroek geen klap­sigaar of water spuitende bloem, maar een 200 pk sterke viercilinder turbomotor. Dat stoere 17-inch lichtmetaal en die rode accenten zijn dus niet alleen maar uiterlijk vertoon. Als je vanuit stilstand plankgas geeft, moet je oppassen dat je fietsendrager niet met ­e-bikes en al van de trekhaak af mietert! Sowieso kun je beter van een trekhaak afzien. Die zou het aanzicht van de stoere kont met het centraal ge­plaatste mistlicht en de dikke diffuser maar verpesten. Binnenin is het ook feest, ­althans, als je voorin zit. Daar staan mooie, verwarmbare sportstoelen en je hebt zicht op een compleet instrumentarium en een lekker sportstuur. Achterin voel je je opgesloten door de kleine zijruiten en het gebrek aan ruimte. Ook de kofferbak is krap. Maar als je zelden achterpassagiers vervoert en een originele én snelle compacte suv zoekt ... Hier is-ie!

+ Leuk, snel en origineel

- Krap en donker achterin





Jeep Renegade 1.4 MultiAir - 2015 - 56.641 km - € 16.949

Nederlanders beweren graag dat ze een nuchter volkje zijn. De recente hamsterpraktijken met wc-papier en blikvoer wekten een andere indruk. Kortom, we zijn zeker niet vrij van emoties en irrationele reacties. En dus maak je op het anderhalvemeter­terras met een Jeep-sleutel naast je kop koffie meer indruk dan met de afstandsbediening van pakweg een Opel, Renault of Toyota. Toch bouwt Jeep niet meer alleen vierwielaangedreven macho­bakken met terreinbanden om de wielen en een lier op de voorbumper. Zie de Jeep Renegade. Het is een ­compacte, voorwielaangedreven suv met dezelfde bodem­plaat als de Fiat 500X. Zijn ­bescheiden afmetingen ten spijt, oogt de Jeep Renegade stoer en hoekig. Stijlkenmerken als de ronde koplampen en de spijltjesgrille laten geen misverstand bestaan over de afkomst van deze kleine rouwdouwer. En voor wie nog twijfelt, heeft de fabrikant in en op de auto diverse hints verstopt: in de randen van de voorruit en op de wielen bijvoorbeeld. Binnenin zien we behalve veel hard plastic, leren meubilair en een navi­gatiesysteem. De grote handgreep voor de bijrijder is fijn als je een hoge stoeprand oprijdt ... Zwaar terrein zouden we mijden met deze voorwielaandrijver. De viercilinder turbomotor zorgt voor ­adequate prestaties, maar is geen zuinigheidswonder.

+ Oogt als een echte 4x4 ...

- ... maar is dat niet



Zit jouw favoriete compacte suv niet in bovenstaande selectie? In Auto Review 7 geven we nog vijf leuke suggesties. Daarnaast staat het nummer boordevol tests en mooie reportages!